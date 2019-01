eMAG reduceri. 3 telefoane indragite sunt acum accesibile: mai ieftine si cu 38%

eMAG reduceri telefoane. In campania Revolutia Preturilor, magazinul online emag.ro are reduceri la cele mai indragite branduri de telefoane: Apple, Samung si Huawei.

eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor – Toate ofertele sunt AICI.

Am identificat telefoane de top care au reduceri chiar si de 38% in cadrul acestei campanii care vine cu cele mai mari reduceri de la inceput de an.

eMAG reduceri telefoane Samsung

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, Midnight Black, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.

Designul inovator al telefoanelor Galaxy S8 si S8+ incepe din interior. Producatorul a regandit fiecare componenta a telefonului pentru a depasi limitele ecranului unui smartphone. Astfel, vezi doar continut, fara rama. Este cel mai mare si mai captivant ecran pentru un dispozitiv mobil cu aceste dimensiuni. In plus, este usor de tinut un mana.

Display-ul Infinity are un ecran perfect de la un capat la altul, care continua dincolo de marginile telefonului, formand o suprafata fina, fara asperitati sau muchii. Este sticla pura, neintrerupta. Acopera intreaga parte frontala a telefonului, imbinandu-se perfect cu carcasa din aluminiu. Rezultatul este un smartphone perfect simetric.

Camera din spate de 12 MP si cea frontala de 8 MP sunt atat de rapide si precise, incat nu vei pierde niciun moment, fie zi, fi noapte.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S8

Securitatea telefonului este si ea imbatabila. Privirile indiscrete nu sunt o problema atunci cand folosesti scanarea irisului cu Galaxy S8 si S8+. Irisuk este un model unic si este aproape imposibil de replicat. Astfel, prin scanarea irisului, telefonul tau si continutul acestuia sunt disponibile doar pentru tine. Iar cand vrei sa-l deblochezi foarte repede, recunoasterea faciala este cea mai buna optiune.

Deoarece iti folosesti telefonul aproape tot timpul, Galaxy S8 si S8+ au integrat primul procesor de 10 nm din lume. Este rapid, puternic si creste eficienta bateriei.

Bixby schimba complet modul in care interactionezi cu telefonul. Este un asistent personal care intelege cuvintele rostite, textul si tastarea, astfel incat nu vei fi niciodata limitat la un singur mod de comunicare. De asemenea, schimba complet modul in care cauti. Nici macar nu e nevoie sa intrebi, poti sa-i arati lui Bixby ce vrei, deschizand aplicatia camerei. E foarte usor de folosit.

eMAG reduceri telefoane Apple

2. Un alt telefon extrem de indragit inclus in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor este telefonul mobil Apple iPhone 8, 64GB, de culoare rosie.

iPhone 8 introduce un design complet nou din sticla. Potrivit producatorului, este vorba despre cea mai rezistenta sticla folosita vreodata pentru un smartphone, in fata si in spate. Telefonul are si o banda laterala asortata cromatic din aluminiu de calitate inalta. Iar spatele de sticla permite incarcarea wireless usoara.

Telefonul a fost proiectat cu precizie pentru a rezista la apa si praf.



Smartphone-ul beneficiaza de un afisaj Retina HD mai frumos ca niciodata, cu True Tone, o gama cromatica extinsa si 3D Touch. Tehnologia True Tone ajusteaza automat balansul de alb in functie de iluminarea inconjuratoare, pentru o experienta de vizualizare superioara in diverse medii.

Cu o gama cromatica extinsa si cea mai buna acuratete a culorilor din industrie, continutul afisat pe ecran are un aspect mai stralucitor si mai vibrant, sustine producatorul Apple.

eMAG reduceri telefoane iPhone

Pixelii de domeniu dual permit vizualizarea excelenta a ecranului din aproape orice unghi.

iPhone 8 include o camera de 12 MP mai avansata, cu un senzor mai mare si mai rapid, un nou filtru de culoare, pixeli cu adancime superioara si stabilizare optica a imaginii pentru fotografii si filmari. Modul Portret de pe iPhone 8 Plus este acum si mai bun, pentru prim-planuri mai clare si fundaluri estompate intr-un mod mai natural.

Cele doua camere si noile tehnologii de topografie faciala creeaza in modul Portret efecte de iluminare dramatice, similare celor de studio.

Obiectivele supraangular si telefoto de pe iPhone 8 Plus permit efectuarea de zoom optic, precum si de zoom digital de pana la 10x pentru fotografii si 6x pentru filmari.

Noul procesor A11 Bionic are patru nuclee de eficienta, cu pana la 70 la suta mai rapide decat A10 Fusion, si doua nuclee de performanta, care sunt cu pana la 25 la suta mai rapide.

Un controller de performanta din a doua generatie furnizeaza mai multa putere atunci cand este nevoie, in aceleasi conditii de autonomie excelenta a bateriei.

A11 Bionic permite aplicatii si jocuri de realitate augmentata extraordinare, care vor schimba modul in care vezi lumea.



eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor

3. Telefonul mobil Huawei P20 Pro, Dual SIM, 128GB, 4G, Blue, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri telefoane Revolutia Preturilor.

Huawei P20 Pro aduce o noua inovatie cu camera foto tripla revolutionara Leica, in care viziunea estetica se imbina cu un sistem de camera avansat care pune in lumina fotografia inteligenta.

Inspirat de energia radianta a luminii, modelul Huawei P20 Pro este disponibil cu un nou finisaj in gradient de culoare. Efectul este o scara de culori luminiscente unica in lumea smartphone-urilor.

Avand corpul realizat din panouri de sticla 3D curbata securizata, reuneste eleganta si durabilitatea. Curbura este creata cu precizie, astfel incat dispozitivul sa poata fi tinut cu usurinta si folosit in mod confortabil cu o singura mana.

Creat pentru a face fata aventurilor, Huawei P20 Pro face parte din clasa IP67 care garanteaza rezistenta la apa si la praf. Asta inseamna ca puteti face fotografii si in zilele ploioase.

Incercati puterea tehnologiei de afisare de ultima generatie cu noul Huawei FullView Display, care aduce imaginile la viata pe ecranul OLED de 6.1 inch, oferind o gama superioara de culori pentru cel mai bun ecran Huawei de pana acum. Senzorul de amprenta fara margini cu functie de navigare inteligenta in locul barei virtuale poate oferi o zona de informatii suplimentara.

eMAG reduceri telefoane Huawei

Prin camera foto tripla Leica telefonul Huawei P20 Pro forteaza limitele fotografiei mobile creative. Inspirat de miscarea luminii, a fost proiectat cu precizie pentru a capta imagini detaliate, bogate si atmosferice la orice ora din zi sau noapte.

Telefonul Huawei P20 Pro este dotat cu o camera RGB 40MP uimitoare care asigura claritate, precizie a culorilor, focalizare si contrast fara precedent pentru fiecare fotografie.

Cu sistemul de obiective zoom Leica, modelul Huawei P20 Pro poate realiza un zoom hibrid de 5x. Acesta va permite sa faceti zoom pe subiect si sa produceti rezultate remarcabile atunci cand doriti sa captati de la distanta detalii incredibile.

Cu HUAWEI P20 Pro, puteti sa inregistrati fara efort detaliile actiunilor cu subiectul in miscare si sa capturati instantaneu momentele de distractie trecatoare.

Focalizarea predictiva 4D raspunde provocarilor vietilor noastre dinamice prefocalizand pe un obiect in miscare. Rezultatul este o fotografie de actiune clara si fara efect de blur, fara a fi nevoie de incetinire. Apasati de doua ori butonul de micsorare a volumului pentru a captura fiecare moment spontan, chiar si cu ecranul blocat, in numai 0,3 secunde

eMAG reduceri telefoane Huawei P20 Pro

Stabilizarea de imagine Huawei AI va permite sa surprindeti imagini incredibile, fara neclaritati, fara trepied, in conditii de iluminare redusa, prin folosirea modului Night Mode. Nu mai e nevoie de trepied. Modul Night Mode are si functia de a echilibra scenele cu contrast mare pentru a obtine in orice situatie, fara efort, imagini clare si echilibrat iluminate.

Camera frontala de 24 MP va face toate selfie-urile sa arate uluitor. Aceasta ofera imagini dinamice, clare, uimitoare, fie zi sau noapte.

Telefonul Huawei P20 Pro utilizeaza tehnologia de modelare faciala 3D controlata prin AI pentru a urmari conturul trasaturilor fetei, ajustandu-le pentru cele mai flatante selfie-uri. In plus, Iluminarea pentru portrete 3D ofera o multime de efecte de iluminare de calitate studio pentru a transforma selfie-urile rapide in portrete remarcabile.

Datorita faptului ca utilizeaza AI incorporata la nivel de chipset, sistemul de fotografiere al Huawei P20 Pro poate sa recunoasca automat scena incadrata si sa ajusteze automat balanta de culori a fotografiei.

Cand faceti o fotografie, Huawei P20 Pro va oferi instantaneu sugestii privind aspectul pentru imbunatatirea compozitiei, aducand imaginile la standarde profesionale fara eforturi suplimentare.

Modelul Huawei P20 Pro contine o baterie extrem de puternica, ce se incarca rapid si in siguranta si care nu se descarca un timp mai indelungat. Cu Huawei SuperCharge puternica baterie de 4.000 mAh se poate incarca rapid, pentru maximum de confort.

