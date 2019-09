eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD si la 850 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. In perioada 17-19 septembrie magazinul online emag.ro desfasoara campania de reduceri Revolutia Preturilor, ce vine cu oferte grozave la o multime de electronice.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit reduceri incredibile la cele mai bune televizoare de pe piata, cele cu rezolutia 4K Ultra HD.

Astfel de televizoare au ajuns sa coste si numai 850 de lei in cadrul campaniei de reduceri.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

1. Un televizor LED NEI, cu diagonala de 102 cm, 40NE6000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Revolutia Preturilor.

Urmariti la rezolutie maxima 4K Ultra HD filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele captate cu telefonul sau camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

Partajati continutul droit de pe multiple dispozitive direct pe ecranul televizorului NEI.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este extrem de accesibil si poate fi gasit AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

2. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 109 cm, 43DM7000, rezolutie 4K Ultra HD, beneficiaza de o reducere de 40% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Revolutia Preturilor.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, descoperiti magia culorilor vii cu Televizorul Star-Light 43DM7000. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED slim cu ecran Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

El va ofera cursivitatea imaginilor si claritate din orice pozitie. Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata am reusit sa marim unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat dumneavoastra veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV, simplu si mereu la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Este usor de instalat sau de montat. Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Priveste filmele preferate la cea mai mare rezolutie disponibila astazi. 3840 x 2160 pixeli pentru cea mai clara experienta video. Iar cu ajutorul optiunii Smart ai si continut suficient pentru a te delecta zi de zi cu aceasta calitate superba a imaginii.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

3. Televizorul LED Horizon, cu diagonala de 109 cm, 43HL7520U, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Revolutia Preturilor.

Trăiește experiența cinematografică în fața televizorului 4K UHD TV de la HORIZON, pășește dincolo de ecran și transformă experiența vizuală într-un spectacol de neuitat. Explorează o lume inedită, unde conținutul de calitate, posibilitățile multiple și confortul sunt la îndemână.

Tehnologia avansată 4K Ultra HD oferă gradul ideal de contrast şi culoare pentru vizionarea conținutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV și o rezoluţie de 4 ori mai mare decât a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie şi clară, chiar şi atunci când este vizualizată la distanţe apropiate de televizor.

Cu o margine îngustă, televizorul 4K UHD de la HORIZON oferă privitorului o experiență cu totul aparte. Suprafața de vizualizare extinsă și rama fină de jur împrejur sunt atuurile unui design care îmbrățișează necesitățile vietii moderne.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la oferta in Revolutia Preturilor

Trăiește din plin fiecare moment, mai ales atunci când te joci sau urmărești un film de acțiune. Combinând rata de reîmprospătare a ecranului cu procesarea unică a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) oferă o claritate de excepție a imaginilor în mișcare.

Lasă-te învăluit de o ambianță sonoră vibrantă cu Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor DD+ îți oferă o experiență sonoră realistă, care să completeze perfect conținutul vizual.

În plus, ai DTS TruSurround™, soluție ce redă un sunet surround aproape de realitate pe configurații stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) și DTS – HD, una dintre puținele tehnologii care oferă un sunet surround comprimat fără pierderi pentru Blu-ray și HD DVD, asigurând performanță audio de calitate.

Renunță la decodorul clasic și simplifică experiența de televiziune digitală cu ajutorul cartelelor CI+ ale furnizorilor de cablu.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Revolutia Preturilor

Astfel, te conectezi mai ușor, eliminând o bună parte din cabluri, schimbi programele direct din telecomanda televizorului HORIZON și păstrezi un consum energetic redus.

PERSONAL VIDEO RECORDER (PVR) - Uită de DVD-uri sau orice alte dispozitive de redare audio/video şi profită acum de portul USB 2.0 din dotarea televizorului HORIZON. Poţi înregistra emisiunile/filmele preferate folosindu-te de funcţia PVR integrată pe televizorul tău.

Cu ajutorul portului USB 2.0, televizorul HORIZON te conectează la orice dispozitiv de stocare externă pentru ca tu să accesezi conținut digital (imagini, fișiere video și audio, de la filmele și muzica preferate, până la pozele din vacanță).

Pretul este AICI.

