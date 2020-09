eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.000 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la televizoare 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD care costa sub 1.000 de lei fiecare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

1. Televizorul Smart LED Schneider 100 cm 40SC650K, UltraHD, Negru, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul are o diagonala de 100 de cm, tehnologia display LED si o claritate 4K a imaginii.

Rezolutia este de 3840 X 2160. Televizorul are conectivitate wireless Wi-Fi si urmatoarele dotari:

1 x SCART

3 x HDMI

1 x RJ-45

CI+ slot

2 x USB

Televizorul face parte din clasa de eficienta energetica A. Consumul de energie electrica este de 58 W, iar consumul anual de energie este de 85 kWh.

Televizorul vine cu baterii, telecomanda si manual de utilizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

2. Televizorul Nei 40NE6700, 100 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul are o diagonala de 100 de cm, este Smart TV, are tehnologie LED a displayului, claritate 4K a imaginii si ecran plat.

Rezolutia este de 3840 X 2160. Puterea difuzoarelor integrate este de 8 W. Televizorul are conectivitate wireless Wi-Fi.

De asemenea, televizorul dispune de:

1 x Jack 3.5 mm

1 x SCART

1 x VGA

3 x HDMI

1 x RJ-45

CI+ slot

1 x RF

3 x USB

1 x CVBS

1 x YpbPr

Televizorul face parte din clasa A de eficienta energetica si are un consum anual de energie de 81 kWh.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

3. Televizorul Star-Light 43DM7600, 109 CM, Smart, 4K Ultra HD, LED, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Beneficii:

Televizor SMART cu ecran LED, cu o diagonala de 109 cm (43 inch) si rezolutie 4k (3840x2160).

Ca interfata: 3 port-uri HDMI, 2 port-uri USB, 1 slot CI+, 1 port S/PDIF, 1 port Composite (AV), 1 port RF, 1 port Jack 3.5mm, 1 port RJ-45.

Sistem de operare Linux si aplicatii de streaming Netflix si Youtube.

Televizorul SMART de la Star-Light, cu un aspect subtire si modern, este potrivit oricarui spatiu de locuit. Puteti vedea acum chiar si detaliile fine din fiecare scena, atat in scenele luminioase cat si intunecoase datorita rezolutiei 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Diagonala de 109 cm va permite sa vedeti imaginea in ansamblu, totul devenind foarte real pe un ecran mai mare.

Aveti acces facil la continut si control simplificat printr-o singura telecomanda si sistemul sau de operare Android.

Mai multe conexiuni si compatibilitati datorita celor 11 port-uri si a tehnologiilor wireless integrate, ce va permit conectarea cu numeroase dispoztive apartinand si altor marci.

Conectivitate:

Televizorul este compatibil cu mai multe dispozitive prin intermediul conectivitatii wireless si interfetei sale variate, precum:

- HDMI este un tip conector multimedia ce ofera prin aceeasi mufa semnal video si audio, dupa un standard bine stabilit.

- USB sau Universal Serial Bus este o interfata de tip plug-and-play, adica tot ce trebuie sa faci este sa conectezi un dispozitiv care are un port USB la port-ul televizorului, iar acesta va fi capabil sa detecteze.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala de peste 100 cm

- S/PDIF – Sony/Philips Digital Interconnect Format. A aparut din dorinta de standardizare a modului de conectare a dispozitivelor digitale in domeniul electronicii pentru casa similar celor din domeniul professional. Fizic modilitatea de conectare poate fi fie coaxial cu mufe RCA fie prin Fibra Optica prin interfata TOSLINK.

- CI+ Common Interface Plus este o interfata ce permite introducerea unui card Common Interface (CI) achizitionat de la furnizorul de televiziune pentru a avea acces la o anumita grila de programe.

- Composite - Intrare video de semnal analog in care toate componentele imaginii sunt mixate pe un singur fir.

- RJ-45 este un conector standard pentru cablul de la reteaua de internet.

