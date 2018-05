eMAG reduceri. 4 aspiratoare ca sa iti straluceasca locuinta

eMAG reduceri aspiratoare. In aceasta perioada magazinul online emag.ro desfasoara o ampla campanie de reduceri la aspiratoare.

eMAG reduceri aspiratoare – Toate ofertele sunt AICI.

Asadar, daca vreti sa va faceti curatenia de Pasti cu ajutorul unui aspirator performant, acum este momentul sa cumparati unul dintre aspiratoarele aflate la reducere pe emag.ro.

Unele dintre ele au pretul redus chiar si cu peste 30%.

eMAG reduceri aspiratoare Rowenta

1. Un aspirator fara sac Rowenta Compact Power 3A RO3753, cu o capacitate de 1,5 litri, 750 W, cu filtru de inalta eficienta, de 8,8 metri, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Compact Power Cyclonic este un aspirator fara sac ce ofera performanta 3A & ergonomie intr-un nou design. Ofera cele mai bune rezulate in performanta de aspirare, emisia de praf si eficienta energetica.

eMAG reduceri aspiratoare fara sac

Functioneaza perfect si pe suprafete dure. Are un nou cap de aspirare de inalta performanta, un sistem avansat mono-ciclonic cu nivel ridicat de separare a prafului din aerul aspirat si 2 niveluri de filtrare:

- Un filtru de spuma plasat in fata motorului

- Un filtru specific pozitionat chiar înainte de orificiul de evacuare a aerului pentru a capta chiar si cele mai mici particule de praf eliberate in aer 99.98% din praful aspirat este filtrat.

Motorul cu consum scazut de energie de 750W ofera aceeasi performanta de aspirare ca ceea a unui produs cu o putere mai mare.

Recipientul de praf e usor de curatat in doar 4 pasi.

eMAG reduceri aspiratoare Zelmer

2. Un aspirator cu filtrare prin apa Zelmer 829.5SK, 1500 W, cu o capacitate de 4 litri, tub telescopic din metal, filtru HEPA, are o reducere de 12% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Aspiratorul Zelmer 829.5SK este echipat cu un filtru de apa de ultima generatie ce combina avantajele aspirarii traditionale si fara sac. In timpul aspirarii impuritatile sunt retinute in containerul cu apa din dotare. Este suficient ca la sfarsit sa goliti rezervorul de apa murdara.

eMAG reduceri aspiratoare Heinner

3. Un pret excelent are si aspirator cu sac Heinner HVC-MBL1400-V2, 700W, cu sac textil, cu o capacitate de 3 litri, putere variabila, filtru HEPA, tub telescopic din metal, accesoriu 2 in 1, care are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri aspiratoare.

Iata caracteristicile aspiratorului:

- Putere: 700W;

- Putere de absorbtie: 170W;

- Control de viteza variabil;

- Capacitate sac textil: 3 litri;

- Tija telescopica din metal;

- Accesoriu 2 in 1 pentru spatii inguste;

- Retragere automata cablu de alimentare;

- Lungime cablu de alimentare: 5 metri;

- Nivel de zgomot: 76dB. Filtru HEPA 12.

eMAG reduceri aspiratoare Bosch

4. Ultimul produs care a intrat pe lista noatra de recomandari este aspiratorul vertical Bosch Athlet BCH625LTD, 0.9 l, 25.2 V, Li-Ion, Sensor Bagless Technology, cu o autonomie de pana la 60 de minute.

In campania eMAG reduceri aspiratoare produsul are o reducere de 38%.

Motorul LongLife va ofera performante ridicate si durata indelungata de viata. Tehnologia litiu-ion de la Bosch va aduce acumulatori reincarcabili, durabili si puternici, durata de functionare prelungita si timp de incarcare redus.

eMAG reduceri aspiratoare verticale

Timp de incarcare redus:

- 3 ore (acumulator incarcat 80%);

- 6 ore (acumulator incarcat 100%).

Aspiratorul ofera rezultate excelente de curatare in profunzime a tuturor tipurilor de pardoseli datorita tehnologiei fara sac foarte eficiente si a periei de curatare de inalta putere pentru toate tipurile de pardoseli.

Control pe baza de senzori: controlul performantei pe baza de senzori pentru un efort minim de curatare. Semnalizare prin LED in cazul in care este necesara curatarea filtrului. Tehnologie SensorBagless™ Incredibil de puternica, incredibil de silentioasa. Fara sac de praf.

Foto deschidere: IMS68 / pixabay.com