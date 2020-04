eMAG reduceri. A scazut pretul mastilor de protectie 

eMAG reduceri. Magazinul emag.ro a scos la vanzare in aceasta perioada 7 milioane de masti de protectie fara adaos comercial, in conditiile in care Romania trece printr-o pandemie de coronavirus.

Toate mastile la pret redus sunt AICI.

Initial, un set de 50 de masti de protectie de unica folosinta costa 250 de lei. Ulterior, pretul a scazut la 147 de lei, iar acum a scazut pentru a doua oara, ajungand la 127,79 de lei.

eMAG reduceri masti de protectie

Magazinul online a anuntat ca toate aceste masti sunt vandute fara adaos comercial, iar pretul variaza doar in functie de pretul practicat de furnizori si de costurile transportului.

"Avand in vedere perioada grea prin care trecem cu totii si pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vindem fara adaos comercial. Pretul produsului va fi actualizat saptamanal, lunea si joia, iar eventualele fluctuatii vor depinde de pretul practicat de furnizorii de la care vom procura mastile, precum si de pretul transportului", au anuntat reprezentantii magazinului online intr-un comunicat de presa.

Toate mastile la pret redus sunt AICI.

eMAG reduceri masti de protectie ieftine

Aceste masti de protectie de unica folosinta au urmatoarele caracteristici:

- Reprezinta un dispozitiv modelat, flexibil, care se pozitioneaza peste nas si gura pentru a asigura protectie respiratorie.

- Impiedica purtatorul sa inhaleze praf, aburi si alte particule in suspensie, inclusiv bacteriile si virusi prezenti in mediu.

- Stratul exterior si interior este format din fire tesute de polipropilen iar materialul filtrant din fire topite de polipropilena.

eMAG reduceri masti de protectie fara adaos comercial

- Sistemul de ajustare din zona nasului este confectionata din metal acoperit cu plastic.

- Sistemul de prindere este realizat din fire elastice din poliester si spandex.

Toate mastile la pret redus sunt AICI.

Un set contine 50 de masti de protectie fabricate din polipropilena. Toate mastile de protectie au cate 3 pliuri orientate in jos. Culoarea mastilor de protectie este albastra.

”Setul de măști simple cu trei pliuri este disponibil la eMAG și poate fi livrat rapid, în orice localitate. Ne dorim ca fiecare român să aibă acces la măsuri de protecție de bază, astfel că am decis să vindem fără profit acest produs. Fără a fi specializați în această categorie de produse, am învățat și ne-am adaptat, din mers, astfel încât să putem veni în întâmpinarea unei nevoi pe care oamenii o au în aceste zile și care vizează sănătatea publică”, a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG.

Toate mastile la pret redus sunt AICI.

eMAG reduceri masti de protectie de unica folosinta

În această perioadă, pe fondul prevenirii infecției cu COVID-19, eMAG le recomandă clienților să urmeze îndeaproape anunțurile autorităților și să efectueze plata online cu cardul, evitând astfel plata cu cash.

Pentru a-și proteja angajații și clienții, eMAG a luat un set de măsuri pe care le adaptează în funcție de evoluția situației și de recomandările autorităților. Astfel, tuturor angajaților de la depozite li se ia temperatura de două ori pe zi și poartă mănuși și măști, în timp ce toate spațiile de lucru, de la aprovizionare la livrare, inclusiv mașini, sunt dezinfectate periodic și zonele comune sunt dotate cu dezinfectanți pe bază de alcool 80%.

De asemenea, curierii poartă mască și mănuși, livrează coletele fără contact și sunt instruiți cum să se protejeze pe ei și pe cei din jurul lor, iar consolele easybox sunt dezinfectate la fiecare alimentare.

Toate mastile la pret redus sunt AICI.