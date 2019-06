eMAG reduceri. Combina frigorifica-vedeta, 380 litri, clasa A++, la 1.150 de lei

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are oferte excelente la combine frigorifice, in aceasta perioada in care cu totii ne gandim cum sa ne protejam alimentele de caldura.

eMAG reduceri combine frigorifice – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat ofertele si am descoperit ca o combina frigorifica exceptionala ajunge la un pret cu adevarat excelent, de aproximativ 1.150 de lei.

Este vorba despre combina frigorifica Beko RCSA400K30XB, cu un volum extrem de generos de 380 de litri, clasa A++ de eficienta energetica, Active Fresh Blue Light, zona 0°-3°C, inaltimea de 201 cm, de culoare argintie, care are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

In plus, combina frigorifica beneficiaza de o reducere suplimentara de 300 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice, daca cei care o achizitioneaza renunta la un aparat electrocasnic vechi.

Prin urmare, pretul sau ajunge la 1.149,99 lei, un pret excelent pentru o combina frigorifica ce are un volum de peste 300 de litri, si care face parte din clasa energetica A++.

Functia speciala Active Fresh Blue Light mentine efectul de fotosinteza prin lumina albastra, activa permanent in interiorul frigiderului. Astfel, durata de conservare a legumelor si fructelor creste cu 30% fata de un compartiment standard.

Gama de aparate frigorifice ConforTech line imbina designul inovator cu tehnologia performanta prin intermediul caracteristicilor auto defrost, safety glass, active seal guard. Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific.

Rafturile din sticla sunt rezistente si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

Aparatele frigorifice in clasa energetica A++ consuma cu pana la 29% mai putina energie electrica decat produsele similare din clasa A+, ceea ce inseamna ca facturile tale la curent electric vor scadea considerabil.

Compartiment 0°C - Compartiment cu temperatura de Zero Grade, ideal pentru carne proaspata, peste si alimente cu o durata de viata mai scurta. Este perfect pentru alimentele perisabile.

Big freezer este un compartiment spatios, pentru depozitarea alimentelor si a recipientelor voluminoase in compartimentul congelator.

Congelatoarele orizontale Beko sunt certificate TUV, confirmarea faptului ca respecta toate standardele de constructie si siguranta specifice categoriei.

Combina frigorifica are si rafturi Safety Glass ajustabile, din sticla securizata, ce sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

LED lighting - Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Este o iluminare economica si performanta.

Termostat reglabil - Sistemul de racire functioneaza impecabil cu un consum minim de energie iar temperatura poate fi reglata cu ajutorul unui termostat aflat la indemana si bine pozitionat pentru a nu fi actionat din greseala.

XXL Bottle Holder - Raft special pentru sticlele si recipientele cilindrice de dimensiuni mari.

Usi reversibile - Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

Cutie legume si fructe - Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.

Materiale neinflamabile - Materialele din care sunt construite congelatoarele Beko le ofera o siguranta sporita in utilizare si protectie impotriva factorilor de mediu.

Rafturile pozitionate pe usa aparatului frigorific te ajuta sa-ti organizezi alimentele si bauturile intr-un mod ergonomic, astfel incat sa le poti accesa cu usurinta.

Combina frigorifica are si tava pentru cuburi de gheata. Una dintre principalele griji pe care le ai atunci cand organizezi o petrecere este gheata pentru bauturi. Simplu si rapid, tava pentru cuburi de gheata este solutia ideala.

Combina frigorifica Beko are un consum anual de energie de 259 kWh si un nivel de zgomot de 40 dB.

Volumul net total al frigiderului este de 267 de litri, iar al congelatorului de 113 litri. Sistemul de dezghetare al frigiderului este automat, iar al congelatorului manual. Congelatorul are o capacitate de inghet de 5 kg / 24 de ore.

Frigiderul are 4 rafturi, iar congelatorul are 3 compartimente. Frigiderul are si 4 rafturi pe usi.

