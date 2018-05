eMAG reduceri la electrocasnice pentru gătit: TOP 10 cuptoare, plite și aragaze

eMAG are reduceri foarte mari la electrocasnice pentru gatit: cuptoarele incorporabile, plitele, aragazele sau cuptoarele cu microunde au acum reduceri eMAG ce ajung pana la 51%.

Numeroase aparate pentru gatit pot fi cumparate acum cu preturi cu 45-50% mai mici.

eMAG a inclus in campania de reduceri oferte la electrocasnice pentru gatit de la diferite branduri: Arctic, Bosch, Whirlpool, Electrolux, Hansa, BEKO, Hotpoint, Gorenje sau Indesit.

Toate electrocasnicele pentru gatit aflate la reducere sunt AICI.

Iata 10 dintre electrocasnicele pentru gatit care au cele mai mari reduceri eMAG la acest inceput de primvara:

1. Un pachet promotional alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI64482, Electric, Display, Grill, 69 l, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Hansa BHGI62018, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Inox, are o reducere de 262 de lei.

Specificatii:

Alimentare electrica

Capacitate 69 de litri

Clasa de eficienta energetica A

Afisaj digital

Cuptorul are timer, grill, 4 functii si geam de protectie

Cuptorul dispune de iluminare interioara, inferioara si suprioara.

eMAG – reduceri cuptoare incorporabile

2. Un pachet promotional alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BIG22102X, Gaz, 66 l, Clasa A, Timer, Rotisor, Grill gaz, Inox + Plita incorporabila Beko HIMG64223-1SX, 4 Arzatoare gaz, Inox, are o reducere de 560,09 lei.

Sistemul de siguranta va opri automat alimentarea cu gaz in cazul intreruperii accidentale a flacarii in timpul functionarii cuptorului.

Cuptorul dispune de grill, care este solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor. Cuptoarele Beko permit echiparea cu tavi de dimensiuni generoase, avand adancimea de 55 mm, deosebit de utile pentru gatitul fripturilor sau coacerii aluaturilor.

De asemenea, cuptorul are rotisor, un mecanism pozitionat in centrul cuptorului care permite coacerea uniforma a alimentelor, acestea fiind rotite permanent pe timpul gatirii.

eMAG – reduceri cuptoare incorporabile Indesit

3. Un cuptor incorporabil Indesit FIMB51KAIX, Electric, 60 l, 5 functii, Clasa A, Inox, are o reducere de 31% si costa 689,99 lei.

Alimentarea este electrica, iar capacitatea cuptorului de 60 de litri. Cuptorul face parte din clasa de eficienta energetica A, are timer, 5 functii, o tava de coacere si dimensiunile 60 X 60 X 54,5.

eMAG – reduceri cuptoare incorporabile Bosch

4. Un cuptor incorporabil Bosch HBN539S5, Electric, 67 l, Convectie, Curatare catalitica, Clasa A, are o reducere de 21%.

Convectie aer fierbinte. Rezultate perfecte datorita distribuirii optime a caldurii in interiorul cuptorului. Eficienta energetica A (-20%). Cele mai bune rezultate la gatit cu consum de energie deoesebit de redus.



Usa cu deschidere rabatabila. Deschidere si inchidere usoara a usii cuptorului.

eMAG – reduceri plite incorporabile

5. O plita incorporabila Arctic ARBG64120SX, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Inox, are o reducere de 32%.

Plita este prevazuta cu un sistem de siguranta care întrerupe alimentarea cu gaze, in cazul in care flacara se stinge accidental. Acest sistem va ajuta sa evitati scurgerile de gaze si sa uitati de instabilitatea sistemelor clasice de alimentare.

De asemenea, plita are un sistem ce permite aprinderea arzatorului plitei printr-o simpla apasare. Astfel, nevoia de chibrituri si aprinzatoare dispare.

eMAG – reduceri plite incorporabile Whirlpool

6. O plita incorporabila Whirlpool GMA 6411 NB, gaz, 4 arzatoare, aprindere electrica, are o reducere de 35%.

Caracteristici:

• Butoane frontale de control

• Butoane clasice din inox

• Gratare emailate

• 4 arzatoare pe gaz

• Aprindere integrata in buton

• Valve de siguranta

eMAG – reduceri cuptoare cu microunde

7. Un cuptor cu microunde incorporabil Hansa AMM20BMXH, 20 l, 800 W, Mecanic, Grill, are o reducere de 20%.

Temporizatorul mecanic va permite sa setati ora curenta, precum si sa activati controlul complet automat.

Functia Combigrill va permite sa gatiti preparatele utilizand atat grill-ul, cat si microundele. In functie de setarea de putere a grill-ului si a microundelor, aceasta este utila la prepararea orezului, tocanelor, cartofilor copti sau carnii de pasare. Preparatul se incalzeste foarte bine si prinde o crusta crocanta.



Cuptorul are 5 niveluri de putere. Setarea puterii in cazul cuptoarelor cu microunde depinde de preparatul pe care dorim sa il gatim si de cat timp dorim sa ii alocam. Pe langa setarile de maxim, mediu, minim si de mentinere la cald, optiunea de decongelare este realmente utila.

eMAG – reduceri cuptoare cu microunde incorporabile

8. Un cuptor cu microunde incorporabil Beko MOB20231BG, 20 l, 800 W, Touch Control, Timer digital, Negru/Inox + Kit instalare MOK20232X, Inox, are o reducere de 15%.

Cuptoarele cu microunde sunt echipate cu functii avansate de gatit cum ar fi Start Rapid sau Meniu de gatire automata. Sistemul Child Lock previne orice modificare in program, atunci cand copiii se joaca la panoul de control al cuptorului. Cuptorul are functie de dezghetare, astfel incat alimentele congelate se vor dezgheta usor la temperatura camerei.

eMAG – reduceri aragaze

9. Un aragaz Star-Light FCF50GRTS, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Siguranta plita si cuptor, Grill, Rotisor, Timer, 50 cm, Inox, are o reducere de 29%.

Design-ul modern si finisajele din inox ii permit acestuia sa se integreze perfect in orice tip de bucatarie, fie ea clasica sau cu un design modern.

Cele patru arzatoare cu aprindere electrica va dau posibilitatea sa aprindeti aragazul in mod facil, direct de la butoanele incorporate. Functia rotisor, incorporata in cuptorul aragazului Star-Light FCF50GRTS, va va ajuta sa rumenesti usor fara prea multe “interventii” bucate delicioase din carne de pui, porc, vita, curcan, rata sau miel.

Functia timer va ajuta sa setati timpii necesari diferitelor etape ale prepararii mancarurilor astfel incat sa puteti fi “atentionat” la timp pentru a obtine o mancare gustoasa si echilibrata.

Iluminarea va da posibilitatea sa verificati starea preparatului in orice moment doriti fara a deschide cuptorul.

eMAG – reduceri aragaze

10. Un aragaz Zanussi ZCG612H1WA, 4 arzatoare, Gaz, Aprindere electrica plita si cuptor, Grill, Rotisor, Siguranta plita, 60 cm, are o reducere de 21%.

Cu incalzire instantanee si reglare rapida a temperaturii, acest aragaz cu gaz, usor de folosit, va ofera tot ceea ce aveti nevoie pentru a dobandi rezultate extraordinare, fara probleme.

Cu arzatorul de gaz cu flacara pura, vasul dumneavoastra atinge imediat temperatura dorita. Porniti-l si intreaga baza a vasului dumneavoastra se va incalzi instant.

Designul inteligent al usii acestui cuptor usureaza activitatea de curatare a panourilor de sticla. Puteti scoate complet usa si panourile de sticla sa le curatati eficient pe ambele laturi.

