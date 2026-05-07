Euro scade ușor după mai multe zile în care a doborât record după record. Cursul anunțat de BNR

Moneda națională s-a apreciat ușor față de euro, joi, cursul anunțat de Banca Națională a României fiind 5.2661 lei pentru un euro.

Euro a ajuns la 5.2661 lei, potrivit cursului BNR, și a înregistrat o ușoară scădere față de nivelul maxim istoric în raport cu leul, înregistrat miercuri, de 5,268 lei pentru un euro.

De asemenea, leul s-a apreciat ușor față de dolarul american, care a fost cotat la 4.4727 Lei.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că românii trebuie să se aștepte la fluctuații ale cursului valutar, pe fondul crizei politice.

Piețele au reacționat rapid după ce a picat Gvernul la moțiune iar moneda națională s-a depreciat. Asta înseamnă rate mai mari pentru cei care au credite în euro la bănci, chirii mai scumpe pentru cei care stau în marile orașe dar și scumpiri la raftul magazinului.

România este țara care se hrănește tot mai mult din import: în primele două luni ale anului am importat mnâncare în valoare de 1,86 miliarde €. Importăm orez, zahăr, dar și fructe și legume. Toate acestea se plătesc în euro, și deci nota de plată va crește când vom importa. Economiștii se așteaptă la un plus de 3 procente la inflație doar din cauza creșterii euro.