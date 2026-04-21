Eurostat: România, pe locul 2 în UE în topul scumpirilor la pompă, în martie 2026, la o distanţă foarte mică de Germania

Motorina şi benzina s-au scumpit considerabil în majoritatea statelor din UE, în luna martie 2026, faţă de martie 2025, din cauza războiului din Iran. România se clasează pe locul 2 din acest punct de vedere, cu creşteri de preţuri de 19,6% la pompă, fiind la o distanţă foarte mică în spatele Germaniei, unde preţurile s-au majorat cu 19,8%. De asemenea, scumpiri importante au mai fost în Olanda (+18,8%), Letonia (+18,5%) şi Austria (+17,2%), în luna martie 2026 faţă de aceeaşi perioadă din 2025. În Ungaria, preţurile la pompă au scăzut cu 2,7%, se arată într-un raport Eurostat.

”Până în februarie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE era în general în scădere, atât pentru media UE, cât şi pentru majoritatea ţărilor UE. Cu toate acestea, a crescut semnificativ în martie 2026. În martie 2026, preţul combustibililor şi lubrifianţilor în UE a crescut cu 12,9% faţă de martie 2025”, a transmis instituţia citată.

Aproape toate ţările UE au înregistrat creşteri de preţuri faţă de martie 2025.

România, pe locul 2 la scumpiri la pompă

Aşadar, în martie 2026, comparativ cu martie 2025, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Germania (+19,8%), România (+19,6%), Olanda (+18,8%), Letonia (+18,5%) şi Austria (+17,2%).

În Ungaria şi Slovenia, preţurile au scăzut cu 2,7%, respectiv 5,9%, faţă de martie 2025. Cu toate acestea, faţă de februarie 2026, scăderea nu a fost la fel de pronunţată.

”Privind preţurile motorinei şi benzinei în UE, în martie 2026 acestea au crescut cu 19,8% pentru motorină şi cu 9,4% pentru benzină, comparativ cu martie 2025. Lunar, consumatorii au înregistrat o creştere a preţurilor motorinei cu 19,1%, iar a preţurilor benzinei cu 10,6% în UE, comparativ cu februarie 2026”, se mai arată în analiza Eurostat.

Motorina şi benzina s-au scumpit în toate ţările UE între februarie şi martie 2026.

Cât costă carburanţii marţi, 21 aprilie, în România

Preţurile carburanţilor, la pompă, au continuat să scadă şi marţi, 21 aprilie, însă sunt în continuare departe de nivelurile la care erau înainte de izbucnirea războiului din Iran. Benzina standard a scăzut sub pragul psihologic de 8 lei pe litru.

Se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 7,99 lei/litru. Motorina standard s-a ieftinit şi ea cu câţiva bani, iar acum costă, tot în unele staţii din Capitală, 8,63 lei pentru un litru, potrivit datelor peco-online. Şoferii care au instalaţii GPL montate pe maşini plătesc pentru combustibil 4,17 lei pe litru.