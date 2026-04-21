Cât costă carburanţii marţi, 21 aprilie. Benzina a scăzut sub pragul de 8 lei pe litru, iar motorina s-a ieftinit şi ea

Preţurile carburanţilor, la pompă, au continuat să scadă şi marţi, 21 aprilie, însă sunt în continuare departe de nivelurile la care erau înainte de izbucnirea războiului din Iran. Benzina standard a scăzut sub pragul psihologic de 8 lei pe litru. Se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 7,99 lei/litru. Motorina standard s-a ieftinit şi ea cu câţiva bani, iar acum costă, tot în unele staţii din Capitală, 8,63 lei pentru un litru, potrivit datelor peco-online. Şoferii care au instalaţii GPL montate pe maşini plătesc pentru combustibil 4,17 lei pe litru.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat, luni, cu 4,74%, până la 94,66 dolari pe baril, în timp ce contractele pentru West Texas Intermediate au crescut cu 5,6%, la 88,55 dolari.

Prețurile energiei au oscilat puternic de la începutul războiului din Iran. Țițeiul Brent, referință importantă pentru prețurile internaționale ale petrolului, se tranzacționa sub 70 de dolari pe baril înainte de conflict. Pe 9 martie, acesta a urcat până aproape de 120 de dolari.

Conflictul a declanșat o criză energetică globală, cu prețuri în creștere accentuată și cu unele state confruntate deja cu penurii de combustibil.

Europenii cumpără maşini electrice

În contextul crizei combustibilului, vânzările de automobile complet electrice pe principalele pieţe auto din Europa au crescut cu aproape o treime în primul trimestru, deoarece şoferii au căutat alternative la motoarele cu combustie după ce războiul din Iran a provocat cea mai mare creştere a preţurilor la benzină din ultimii ani.

Înmatriculările de vehicule electrice pe baterie (BEV) pe 15 pieţe europene, un indicator al vânzărilor, au crescut cu 29,4% în ritm anual în primul trimestru, ajungând la aproape 560.000 de unităţi, iar în luna martie au înregistrat un avans de 51,3%, depăşind 240.000 de unităţi, conform datelor colectate luni de asociaţia reprezentativă E-Mobility Europe şi firma de cercetare New Automotive.

Anul trecut, aceste pieţe au fost responsabile pentru 94% din totalul vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în Uniunea Europeană şi ţările AELS, arată datele Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), principalul organism reprezentativ al industriei auto din Europa.

Primele cinci pieţe de vehicule electrice din regiune, Germania, Franţa, Spania, Italia şi Polonia, au înregistrat o creştere de peste 40% a vânzărilor de vehicule electrice pe baterie în acest an, se arată în raportul menţionat. Se estimează că 21,2% din totalul maşinilor noi înmatriculate în UE şi AELS în martie au fost electrice.