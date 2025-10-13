În timp ce toți ochii erau pe aur, prețul argintului a atins un nou record. Sunt discuții despre prețul incredibil la care se va vinde

Agitația din jurul aurului a dominat piețele în acest an, însă argintul a urmat neobservat același trend ascendent, atingând recent un nou record istoric, scrie CNBC. Potrivit analiștilor, prețul metalului prețios ar putea chiar să se dubleze în următorii ani.

Săptămâna trecută, prețul spot al argintului a depășit pentru prima dată pragul de 50 de dolari uncia. Luni dimineață, la ora 6:20 la Londra (1:20 a.m. ET), argintul se tranzacționa în creștere cu 2,4%, la aproximativ 51 de dolari uncia, în timp ce contractele futures din New York urcau cu 4,5%, până la 49 de dolari.

De la începutul anului, prețul spot al argintului a crescut cu peste 78%, comparativ cu un avans de puțin peste 50% în cazul aurului. Ambele metale au beneficiat de cererea puternică pentru active de refugiu, pe fondul volatilității din piețele de capital, iar în cazul argintului, și de un dezechilibru între cerere și ofertă.

Paul Syms, șeful departamentului de management al produselor de venit fix și mărfuri EMEA la Invesco, a declarat pentru CNBC că trendul spectaculos al prețului aurului din acest an i-a determinat pe investitori să ia în considerare și alte metale prețioase. „Interesul pentru argint a crescut atunci când raportul aur-argint a depășit pragul de 100x. Singura dată când raportul a mai depășit 100x în acest secol a fost în timpul pandemiei, fiind urmată de o corecție puternică”, a explicat el vineri.

Totuși, Syms a subliniat că investitorii văd acum argintul ca pe o rezervă de valoare din mai multe motive, remarcând că, până săptămâna aceasta, metalul nu mai atinsese un maxim istoric din 2011. Aurul, în schimb, a stabilit 39 de noi recorduri doar în acest an.

Argintul are avantaje practice pe care aurul nu le poate egala

„Utilizările industriale ale aurului sunt limitate”, a explicat Syms. „Din perspectiva investițională, argintul este perceput ca o rezervă de valoare, dar are și numeroase întrebuințări industriale, în special în domeniul electronicii și al tehnologiilor pentru energie regenerabilă.”

Deși Syms a recunoscut că este dificil de anticipat evoluția prețului în perioada următoare, el a precizat că trendul din 2025 a depășit toate așteptările.

„Sentimentul față de aur și argint rămâne pozitiv, iar investitorii au încă alocări relativ mici, astfel că prețurile nu vor fi afectate de o eventuală aglomerație de poziții speculative. Atâta timp cât acțiunile rămân la maxime, este puțin probabil să vedem o corecție majoră”, a spus el. „Dacă acest sentiment pozitiv continuă, este perfect plauzibil ca argintul să-și mențină raliul.”

Argint la 100 de dolari?

Paul Williams, director general al furnizorului de aur și argint Solomon Global, a atribuit creșterea prețului argintului unor „forțe reale și puternice”, spre deosebire de speculațiile care au dus la maximul din 1980. „Un deficit structural tot mai adânc, cererea industrială record și investițiile accelerate în tehnologii verzi reduc oferta și împing prețurile în sus”, a explicat el într-o notă. „Deși argintul nu împărtășește pe deplin statutul de refugiu sigur al aurului, rolul său dublu, industrial și de rezervă de valoare, continuă să atragă investitori în căutare de stabilitate și potențial de creștere.”

Argintul este un element esențial în numeroase industrii, fiind folosit la fabricarea întrerupătoarelor electrice, a panourilor solare și a telefoanelor mobile.

De asemenea, este utilizat în semiconductoarele care alimentează boomul inteligenței artificiale. Williams a adăugat că factorii fundamentali ai pieței argintului nu dau semne de slăbire, ceea ce sugerează că tendința ascendentă ar putea continua până în 2026.

„În ciuda nivelului record actual, argintul rămâne ieftin comparativ cu aurul”, a spus el. „În condițiile actuale, un preț de 100 de dolari pentru o uncie de argint este cu siguranță posibil până la sfârșitul lui 2026.”

Aceeași opinie este împărtășită de Philippe Gijsels, director de strategie la BNP Paribas Fortis, care a prezis de peste un an atingerea pragului de 50 de dolari și crede că valoarea argintului ar putea chiar să se dubleze de la aceste niveluri. „Cifrele rotunde mari tind să atragă investitorii ca un magnet”, a explicat el.

Totuși, Gijsels a avertizat că ar putea urma o pauză temporară înainte de o nouă creștere. „După o urcare atât de abruptă, este normal să vedem o perioadă de corecție. Poate fi o scădere scurtă, dar puternică, o perioadă de stagnare a prețului sau o combinație a ambelor. Din punct de vedere tehnic, piața trebuie să se stabilizeze.”

Pe termen lung însă, el crede că factorii care au declanșat actualul raliu rămân valabili, ceea ce lasă loc pentru noi aprecieri. „Investitorii s-au alăturat pieței încă de la începutul acestui an. Ei au înțeles corect că, într-o lume inflaționistă, plină de volatilitate și incertitudine, în care băncile centrale continuă să tipărească bani pentru a susține sistemul, este esențial să deții active reale care să-ți protejeze puterea de cumpărare, precum imobiliarele, acțiunile, vinul și, mai ales, metalele prețioase.”

„Nu m-ar surprinde deloc să vedem argintul trecând de 100 de dolari uncia în viitorul nu foarte îndepărtat.”, a concluzionat Gijsels.