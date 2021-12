Marius Budăi: "De la 1 ianuarie salariul minim pe economie va fi de 2.550 de lei"

"Salariul minim pe economie, de la 1 ianuarie, va fi de 2.550 de lei. De asemenea, vă informez că am discutat cu premierul şi am discutat şi în coaliţie, voi convoca un Consiliu Naţional Tripartit pentru o primă întâlnire cu noul Guvern, pentru că ne dorim şi îmi doresc foarte mult ca dialogul social în România să fie într-adevăr dialog social, iar dialogul cu partenerii sociali, şi mă refer la patronate şi la sindicate, să fie într-adevăr un dialog", a spus Marius Budăi, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.



Ministrul Muncii a adăugat că îşi doreşte un dialog constant cu patronatele şi sindicatele, pentru că doar din acest dialog "pot ieşi măsuri bune".



"Marţi am avut o deplasare la Craiova, unde am avut o întâlnire cu industria ospitalităţii.

Deja am convocat Inspecţia Muncii la minister să lucrăm asupra unor măsuri pe care dumnealor le-au cerut. I-am informat şi au fost bucuroşi să afle că avem un proiect prin care să acordăm voucherele de vacanţă şi pe anul 2022", a menţionat Marius Budăi.

Ministrul Muncii Marius Budăi a anunţat semnarea ordonanței privind majorarea alocațiilor pentru copii și a pensiei minime.

