Mirela Călugăreanu, președintele ANAF: Încasările din primele opt luni ale acestui an sunt cu peste 20 de miliarde mai mari decât în perioada similară a anului precedent

Președintele ANAF, Mirela Călugăreanu, a vorbit, în exclusivitate la ”Income”, despre nivelul de colectare al instituției pe care o conduce și ce impact bugetar a avut acesta.

Mirela Călugăreanu a afirmat și că se insistă pentru modernizarea și reformarea instituției pe care o conduce.

”Suntem pe un trend pozitiv. Încasările din primele opt luni ale acestui an sunt cu peste 20 de miliarde mai mari decât în perioada similară a anului precedent. Rambursările de TVA au crescut cu peste 1 miliard. Am adoptat un plan de acțiuni specifice, pentru ca lucrurile să meargă bine în continuare. Ponderea veniturilor colectate în PIB a crescut cu jumătate de punct procentual. Sigur, este nevoie de informatizarea ANAF, de modernizare, dar pe termen scurt și mediu am inițiat o serie de măsuri care să susțină conformarea voluntară a contribuabililor. Avem și acțiuni specifice pentru descurajarea evaziunii fiscale” a spus Mirela Călugăreanu, președintele ANAF.