Pas important spre producţie în proiectul Neptun Deep: a început instalarea conductei de 160 de kilometri în Marea Neagră

Platformă de extragere a gazului din Marea Neagră. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre și le va aduce la țărm au început, marcând un progres important în cadrul proiectului Neptun Deep, iar primul dintre vasele care instalează conducta de 160 de kilometri, Castoro, a sosit în România, notează Agerpres.

"Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027", a declarat directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, la un eveniment organizat luni la Tuzla.

Ea a subliniat că se discută de mult timp despre proiectul Neptun Deep, dar acum se trece de la concepte la realitate și începe să se vadă că proiectul prinde viață în Marea Neagră.

'Încep cu tema parteneriatului și a colaborării - modul în care cele două companii aduc împreună experiența internațională și expertiza locală pentru a da viață acestui proiect. Am reușit acest lucru lucrând împreună ca echipe pentru a transforma proiectul în realitate.

Am vorbit despre acest proiect de multe ori, dar îl considerăm mai mult decât un simplu proiect de furnizare de gaze. Este un proiect pentru România. Plasează România clar pe hartă și demonstrează ce putem realiza în Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea securității energetice în regiune.

Este un proiect mare. Avem mult de muncă, multe provocări, multe dezbateri și discuții. Dar există un lucru constant: mândria care ne face să stăm drepți. Suntem foarte mândri de acest proiect - atât pentru companiile noastre, cât și, mai ales, pentru România', a transmis Verchere.

Ce presupun lucrările de instalare

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Explorare și Producție, a precizat că lucrările de instalare planificate pentru anul acesta presupun mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave, iar până la 10 dintre acestea sunt implicate în lucrările de instalare a conductei.

'Este vorba de nave de top la nivel internațional, specializate în instalații submarine, inclusiv unele dintre cele mai mari unități offshore din lume. Integrarea operațiunilor maritime, submarine și onshore este esențială pentru a livra proiectul în condiții de siguranță și într-un orizont de timp ambițios', a explicat Hubati.

Acesta a semnalat că Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze al Uniunii Europene, intră în acest moment în faza în care tot ceea ce înseamnă echipamente fabricate în diverse părți ale lumii încep să se adune în Marea Neagră și vor participa la construcția proiectului.

"Ce vedem astăzi? Vedem stația de tratare de gaze și de livrare în Sistemul Național de Transport în Conducte a gazului către Transgaz. De asemenea, vom vedea sosirea conductei de pe offshore pe mare în partea de teren.

Ce aș vrea să vă spun este că lucrurile mari rămân în istorie prin numere. Trafalgar a rămas în istorie prin 60 de vapoare care au fost implicate, dar să nu colaboreze. Neptun Deep are 50 de vapoare care în principiu trebuie să colaboreze ca un ceas elvețian. Întotdeauna când colaborezi, lucrurile sunt mult mai dificile, pentru că trebuie să știi ce face stânga, ce face dreapta. Într-un conflict, folosești un plan, după care fiecare improvizează. Nu e cazul aici. Dintr-un capăt până în celălalt va trebui să livrăm știind unii de alții, inclusiv timpul în care trebuie să livreze fiecare. Un proiect extrem de important. O conductă care începe să fie întinsă pe mare, platforma care este în execuție în Indonezia și care anul acesta va ajunge în Marea Neagră.

Picioarele platformei care sunt în Italia, în Sardinia, care sunt în execuție, aproape terminate. Deci, vom vedea din acest moment din ce în ce mai multe lucruri tangibile care se întâmplă în Marea Neagră pentru livrarea proiectului, lucru care ar trebui să ne facă mândri. Neptun aduce stabilitate energetică pentru România, aduce stabilitatea energetică în regiune. Haideți să ne uităm să vedem cum o să fie livrat.

De asemenea, platforma de producție este în execuție în Indonezia. Nu pot să vă spun momentul exact când vom pleca de acolo, din diverse considerente. Ce pot să vă spun este că ea va veni de jur împrejurul Africii și va intra în Mediterană, după care va veni în Marea Neagră. O călătorie destul de lungă", a spus Hubati.

La rândul său, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a subliniat că începerea lucrărilor de instalare a conductei principale de gaze reprezintă atingerea unui obiectiv esențial în dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

"Încă un moment foarte important în proiectul Neptun Deep: începerea instalării conductei subacvatice care va lega platforma de producție Neptun Alfa cu infrastructura de suprafață de pe on-shore. Ea are 160 km lungime și faptul că am început această instalare denotă faptul că suntem în termen cu livrarea acestui proiect.

Aș vrea să ating un punct foarte important: este vorba de colaborare, colaborarea care a avut loc între OMV Petrom și Romgaz, între noi și echipa de proiect, care a făcut o treabă extraordinară pentru a livra un proiect de o asemenea complexitate tehnică pentru România și care, începând cu 2027, va schimba și îmbunătăți rolul României, regional, și va arăta un beneficiu pentru consumatorul final român.

Finalizarea investiției și introducerea în exploatarea comercială a zăcămintelor de gaze naturale vor consolida poziția României, aducând un atu de reziliență energetică, atât la nivel național, cât și regional", a afirmat Răzvan Popescu.

Primul tronson al conductei, în zona de țărm

Aristotel Jude, director general adjunct al Romgaz, a subliniat, de asemenea, că, în cadrul proiectului strategic, conducta principală de gaze va face parte din infrastructura aferentă activității de producție a gazelor naturale, în acest an proiectul trecând de la o dimensiune de execuție globală la una locală, cu o mobilizare amplă de resurse pentru instalarea și conectarea echipamentelor subacvatice în largul Mării Negre.

Conform unui comunicat al celor două companii, primul vas din flota necesară pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep a sosit în România: Castoro 10 va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm. Conexiunea va fi realizată prin microtunelul deja construit la Tuzla, o tehnologie ce sporește siguranța lucrărilor și minimizează impactul asupra mediului.

Etapa de instalare a conductelor reprezintă o componentă esențială în cadrul proiectului. Conducta va avea aproximativ 160 km și va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din oțel cu un diametru de 30' (76 cm) și va transporta gazele naturale de la platforma de producție din larg până la țărm, unde vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Infrastructura Neptun Deep include platforma offshore, trei sisteme submarine, 10 sonde de producție - patru deja forate în Pelican Sud și șase în curs pe Domino - și stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla.

"Navele de instalare a conductei funcționează ca adevărate fabrici în miniatură. Îmbinările conductelor sunt aliniate, sudate, testate și etanșate la bord, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării. Acest sistem permite un control riguros al calității în fiecare etapă și eficiență ridicată chiar și în condiții de operare offshore", se subliniază în comunicat.

Principalele nave implicate în activitățile de instalare sunt: Castoro 10 - navă pentru instalarea conductelor și pentru lucrările din zona de țărm, cu o lungime de peste 160 de metri; Castorone - una dintre cele mai mari și mai puternice nave de instalare a conductelor offshore din lume, cu o lungime de aproximativ 330 de metri; JSD 6000 - una dintre cele mai avansate nave multifuncționale de instalare a conductelor în ape adânci și de transport de sarcini grele aflate în prezent în serviciu. Aceasta va realiza instalarea infrastructurii submarine în zona de ape adânci, asigurând conectarea sondelor la platforma de producție. Aceste nave vor fi susținute de nave de aprovizionare, remorchere, barje și unități operate de vehicule subacvatice telecomandate (ROV), asigurând desfășurarea eficientă și în condiții de siguranță a operațiunilor offshore.

La data de 1 august 2022, Romgaz a devenit acționarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înființat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.