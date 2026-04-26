Prețurile carburanților în Europa înainte de războiul cu Iranul și după încetarea focului. Unde au crescut cel mai mult

3 minute de citit Publicat la 16:28 26 Apr 2026 Modificat la 16:28 26 Apr 2026

Prețurile carburanților în UE sunt încă cu 12% mai mari, în medie, față de perioada dinaintea loviturilor SUA-Israel asupra Iranului, în ciuda unui armistițiu fragil. sursa foto: Getty

Prețurile carburanților în Europa au urcat brusc după loviturile SUA–Israel asupra Iranului și au atins un vârf la scurt timp după aceea. Deși au scăzut moderat după încetarea focului, atât motorina, cât și benzina rămân semnificativ mai scumpe decât înainte de atacuri, scrie Euronews.

Prețurile carburanților în UE sunt încă cu 12% mai mari, în medie, față de perioada dinaintea loviturilor SUA-Israel asupra Iranului, în ciuda unui armistițiu fragil

Prețurile benzinei în întreaga UE au crescut abrupt după ce Statele Unite și Israel au lovit Iranul la sfârșitul lunii februarie 2026 și nu s-au revenit complet nici acum, deși un armistițiu se menține.

Statele Unite și Israel au lansat o serie de atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie 2026. Teheranul a răspuns cu atacuri de represalii în regiune. Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu la 8 aprilie, deși acesta rămâne fragil.

Prețurile carburanților au crescut la nivel global, inclusiv în Europa, înainte de a scădea moderat după armistițiu. Ele rămân cu mult peste nivelurile anterioare atacurilor pe cea mai mare parte a continentului.

Pe baza buletinului săptămânal al prețurilor petrolului publicat de Comisia Europeană, Euronews Business a analizat variațiile prețurilor carburanților în Europa, comparând prețurile din 23 februarie și 20 aprilie 2026.

În această perioadă, prețul mediu UE al benzinei (Euro-super 95) a crescut de la 1,64 euro la 1,83 euro pe litru – o creștere de 12%.

Belgia, Cehia și Bulgaria au înregistrat cele mai abrupte creșteri, fiecare cu câte 22%. Dintre cele patru mari economii ale UE, Franța a raportat cea mai mare creștere, de 18%, urmată de Germania cu 15%. Italia (7%) și Spania (3%) au avut creșteri mai modeste. În Malta, prețul benzinei a rămas neschimbat.

Grecia a crescut cu 17%, în timp ce Finlanda și Danemarca au urcat ambele cu 14%. Ungaria a crescut cu 13%, Olanda cu 11% și Irlanda cu 10%.

Aceste variații se bazează pe valori exprimate în euro, astfel încât fluctuațiile cursului de schimb pot fi afectat rezultatele în țările din afara zonei euro.

Creșterea prețului motorinei – dublă față de cea a benzinei

Prețurile motorinei au crescut și mai abrupt. Media UE pentru motorină a urcat de la 1,59 euro la 2,01 euro pe litru – o creștere de 26%, mai mult decât dublu față de scumpirea benzinei.

Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere, de 43%. Franța (36%), Estonia (35%) și Belgia (33%) au avut fiecare scumpiri de cel puțin o treime. Creșterile au depășit 30% și în Cipru, Croația și Letonia.

Dintre marile economii, Franța s-a clasat pe locul al doilea la nivel general, cu 36%. Spre deosebire de situația benzinei, Spania a înregistrat o creștere de 27%, peste media UE. Italia a crescut cu 24%, iar Germania cu 23%.

Malta nu a înregistrat nicio creștere a prețului motorinei. Ungaria și România (ambele cu 13%) și Polonia (15%) au raportat cele mai mici creșteri.

Prețurile benzinei înainte și după criză

Comparând prețurile dinainte de atacuri cu cele de după armistițiu, se observă unde carburanții sunt cei mai ieftini și cei mai scumpi pe continent.

Benzina depășește 2 euro în mai multe țări

La data de 20 aprilie, Olanda are cel mai mare preț al benzinei din Europa, 2,28 euro pe litru. Danemarca (2,22 euro), Germania (2,11 euro), Grecia (2,03 euro) și Franța (2,02 euro) sunt, de asemenea, peste pragul de 2 euro.

Malta are cea mai ieftină benzină, la 1,34 euro, urmată de Polonia (1,41 euro) și Bulgaria (1,47 euro). Spania are al patrulea cel mai mic preț, 1,52 euro.

Olanda conduce clasamentul prețurilor

Olanda are și cel mai mare preț al motorinei din Europa, 2,30 euro pe litru. Finlanda (2,25 euro), Franța (2,24 euro), Danemarca (2,22 euro) și Belgia (2,19 euro) completează primele cinci locuri.

Franța, Germania (2,13 euro) și Italia (2,11 euro) sunt grupate aproape, spre vârful clasamentului, dintre marile economii. Spania este singura mare economie sub media UE la motorină.

Malta este un caz aparte, cu 1,21 euro pe litru. Următorul cel mai mic preț este 1,64 euro, în Polonia.

Evoluția prețurilor carburanților pe durata crizei

Prețurile săptămânale de la începutul anului 2026 arată cum conflictul a împins în sus costul carburanților în UE și în cele patru mari economii.

Prețurile au început să crească cu săptămâni înainte de atacuri, benzina urcând de la 1,64 euro pe litru, pe 23 februarie, la aproape 1,90 euro la sfârșitul lunii martie, iar motorina de la 1,60 euro la peste 2,06 euro. Ambii carburanți au atins vârful la începutul lunii aprilie, motorina depășind pentru scurt timp 2,10 euro.

După armistițiu, prețurile au început să scadă, dar ambele rămân cu mult peste nivelul dinainte de atacuri.

Taxele reprezintă o proporție importantă din prețul carburanților în Europa. În 2024, conform Eurostat, vehiculele cu motor pe benzină au reprezentat 67% din înmatriculările de autoturisme noi, cele pe motorină 17%, iar cele exclusiv electrice 14%.