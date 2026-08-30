Prima licitaţie din România pentru taurii din rasele Limousine şi Charolaise. În Franța, un exemplar costă cât o mașină de lux

Prima licitaţie din România dedicată taurilor de reproducţie din rasele Limousine şi Charolaise va avea loc în 26 septembrie, la Saschiz. FOTO Facebook Asociația Crescătorilor de Limousine şi Charolaise

Prima licitaţie din România dedicată taurilor de reproducţie din rasele Limousine şi Charolaise va avea loc în 26 septembrie, la Saschiz, în judeţul Mureş. 19 exemplare vor fi scoase la vânzare în cadrul unui eveniment dedicat ameliorării genetice şi dezvoltării celor două rase în ţara noastră, anunță Asociația Crescătorilor de Limousine şi Charolaise (ACLC) din România.

Din numărul total de tauri care vor fi scoşi la licitaţie, 11 sunt din rasa Limousine şi opt din rasa Charolaise, iar preţul de pornire pentru exemplarele selectate va fi între 4.000 de euro şi 4.500 de euro.

În Franţa astfel de exemplare au fost vândute şi cu 61.000 de euro, scrie Agerpres.



Cei 19 tauri au fost selectaţi dintr-un lot iniţial de 47 de masculi Limousine şi 33 de masculi Charolaise. Selecţia a avut la bază ascendenţa animalelor, provenienţa din linii cu o genetică superioară mediei populaţiei din România, calităţile materne ale vacilor, performanţele privind producţia de carne, precum şi testările genomice realizate în Franţa.

În selecţie au fost incluşi şi tauri autorizaţi pentru monta naturală, cu descendenţi ale căror rezultate în producţia de carne sunt deja cunoscute

Licitaţia de la Saschiz va avea loc în cadrul reuniunii anuale a crescătorilor şi va fi însoţită de întâlniri şi discuţii cu specialiştii din domeniu.

În cazul rasei Limousine, efectivul înscris în registrul genealogic a fost de 10.368 de animale, în 166 de exploataţii participante la programul de ameliorare, în timp ce pentru Charolaise au fost înregistrate 6.359 de animale, în 80 de exploataţii.



Potrivit datelor transmise de asociaţie, în 2025 au fost selectate 224 de vaci Limousine în 13 exploataţii şi 75 de vaci Charolaise în opt exploataţii, pe baza evaluărilor genetice, a informaţiilor privind înrudirea şi performanţele animalelor şi a factorilor de mediu.



Un alt instrument utilizat pentru accelerarea progresului genetic este introducerea de material seminal provenit de la tauri cu valoare genetică ridicată din Franţa. Anul trecut, în baza de date a registrului genealogic au fost înregistrate 9.884 de monte şi însămânţări artificiale pentru rasa Limousine, respectiv 5.666 pentru rasa Charolaise.



Cererea pentru tauri de reproducţie şi material genetic de calitate din cele două rase este în creştere şi vine nu doar din partea fermelor comerciale mari, ci şi din cea a fermelor familiale.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, România avea, în 2025, un efectiv total de aproximativ 1,9 milioane de bovine, sectorul specializat pentru producţia de carne având o pondere tot mai importantă. Numai efectivul de Aberdeen Angus, principala rasă de carne crescută în România, depăşeşte în prezent 129.000 de capete, la care se adaugă efectivele de Limousine şi Charolaise, precum şi celelalte rase de carne şi metişii acestora.



Producţia naţională de carne de bovine a ajuns, anul trecut, la circa 171.000 de tone, în creştere cu 5,6% faţă de situaţia din 2024, însă consumul rămâne foarte redus, la aproximativ cinci kilograme de carne de vită pe locuitor pe an, semnificativ sub media Uniunii Europene, care se ridică la 10 kg/an.