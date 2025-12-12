Noile taxe şi impozite în Bucureşti. Cresc impozitele pentru case şi terenuri. Ce reduceri primesc cei care au maşini hibride

Proiectul prevede că va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie. Foto: Profimedia Images

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, începând cu anul 2026, relatează Agerpres. Documentul ia în calcul rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%, în condițiile în care experții estimează că până la finalul acestui an inflația va ajunge la 10%. În proiect, apar majorări la valoarea impozabilă a clădirilor, dar și scutiri de taxe și impozite pentru anumite situații, la discreția Consiliilor locale de sector.

Proiectul prevede că va exista în continuare o bonificaţie de 10% pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport.

Conform proiectului, începând cu anul 2026, în cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km impozitul se reduce cu 30%.



De asemenea, Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri/reduceri de la plata impozitelor şi taxelor pentru o serie de situaţii:

clădiri clasate ca muzee ori case memoriale;

clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale; clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

clădiri retrocedate potrivit art. 1 din OUG 94/2000;

clădiri clasate ca monumente istorice;

mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol;

mijloace de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

Totodată, Consiliile locale de sector pot aproba proceduri proprii de acordare a scutirilor sau reducerilor de la plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat.



Pentru majorarea nivelului impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2026, prevăzută la art. 489 din Codul fiscal, se aprobă criteriul necesităţilor bugetare locale, se menţionează în proiect.



Potrivit documentului, în anul 2026:

valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în proiect sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);