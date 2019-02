Reduceri eMAG. Aspiratoare care îți fac casa ”lună”

Dacă sunteți în căutarea unui aspirator, în această perioadă aveți câteva oferte pe care trebuie să le studiați la cel mai mare magazin online. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG aspiratoare:

Aspirator fara sac Rowenta Ergo Force Cyclonic RO6723, 750W, 2L, Tub telescopic din metal, Perie de aspirare 2in1, Perie pentru parchet, Spatii inguste, Easy Brush, Rosu/Negru. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Rebel 74HE, 700 W, 2 L, Filtru Hepa, 3 accesorii, Alb. Aparatele de curatare Dirt Devil sunt accesibile, performante, cu un finisaj elegant si beneficiaza de tehnologii de top pentru o curatenie eficienta. De la aspiratoare si spalarea covoarelor, la curatarea cu aburi, solutiile Dirt Devil sunt perfecte pentru uz casnic. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Popster, 800 W, 1.5 L, Filtru Hepa, 2 accesorii, Galben. Aspiratorul Popster Limejuice are un design special al compartimentului pentru praf ce dispune de un profil unic cu striatii, care permite desfacerea uniforma a sacului, asigurand mentinerea performantei de aspirare, chiar si pe masura ce sacul se umple cu praf. Aspiratorul beneficiaza de motoare extrem de eficiente ce utilizeaza o cantitate redusa de energie. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator vertical Dirt Devil Joker 12V M695, 100W, 0.5l, Single Cyclonic, Autonomie 17 min, Alb. Dirt Devil a fost fondat acum 100 de ani, iar de-a lungul timpul a devenit un brand efervescent si contemporan de ingrijire a podelei ales de milioane de consumatorii din intreaga lume. Brandul face parte din grupul TTI, producatorul numarul unu in Statele Unite in ceea ce priveste produsele de ingrijire a locuintei. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Reduceri eMAG aspiratoare. Oferte și de la Electrolux

Aspirator cu sac Philips Performer Compact FC8371/09, 3 l, Tub telescopic, 750 W, Negru/Albastru. Capul de aspirare TriActive aplica 3 actiuni de curatare dintr-o singura miscare: 1) Deschide usor covorul cu talpa sa cu design special pentru a indeparta praful in profunzime; 2) Aspira cu usurinta obiecte mari prin orificiul mare din fata; 3) Matura bine praful si mizeria de pe langa mobila si pereti cu cele doua perii laterale. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator Philips Performer Active FC8575/09, AirflowMax, TriActive. Tehnologia unica AirflowMax mentine puterea de aspirare ridicata pentru mai mult timp, pentru a utiliza sacul pana la maxim. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator Electrolux Z9900EL AeroPerformer, 800W, Albastru. Recipientul de praf cu golire simpla asigura un proces rapid si comod de golire. Comanda de reglare a puterii va ajuta sa alegeti puterea adecvata de aspirare in functie de suprafata pe care o curatati. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Reduceri eMAG aspiratoare. Oferte Philips

Aspirator fara sac Philips PowerPro Ultimate FC9921/09, 650 W, 2.2 l, Tub telescopic metalic, 650 W, HEPA 13, Negru. Constructia aerodinamica a PowerCyclone 7 minimizeaza rezistenta la aer si asigura rezultate exceptionale de curatare prin 3 etape deosebit de eficiente: 1) Aerul intra rapid in PowerCyclone gratie orificiului de admisie aer drept si lin. 2) Circuitul curbat de aer directioneaza rapid aerul in sus in compartimentul ciclonic. 3) In partea de sus a filtrului ciclonic, lamelele de evacuare indeparteaza eficient praful din aer. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator fara sac Rowenta Compact Power RO3798, 750W, 1.5L, tuburi telescopice din metal, perie 2 in 1, perie Mini Turbo, duza de parchet, tapiserie, spatii inguste XL, Rosu. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator fara sac TurboTronic TT-CV04 Turbo-Cyclonic ,1400 wati, 4 l, Tub telescopic, Filtru HEPA, Rosu. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.