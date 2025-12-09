România și-a depus candidatura pentru a găzdui Autoritatea Vamală a UE. În cursă sunt alte opt țări europene

Comisia Europeană a lansat în data de 16 octombrie o cerere de candidaturi pentru ca statele membre să îşi exprime interesul de a găzdui viitoarea Autoritate vamală a UE (EUCA). Foto: Getty Images

România și-a depus candidatura la Comisia Europeană pentru a găzdui, la București, viitoarea Autoritate Vamală a Uniunii Europene (EUCA). Dosarul a fost întocmit de Autoritatea Vamală Română (AVR), în coordonare cu Ministerul Finanţelor. AVR a transmis că această instituţie europeană trebuie plasată acolo unde nevoile operaţionale, digitalizarea accelerată şi realităţile frontierelor europene se întâlnesc în mod direct, relatează Agerpres. România concurează cu alte opt state europene.

Autoritatea Vamală Română a subliniat că România este unul dintre statele membre cu cea mai extinsă frontieră externă a Uniunii şi gestionează anual un volum semnificativ de fluxuri comerciale.



„Doar prin punctele vamale ale României intră anual milioane de tone de mărfuri, prin rutier, feroviar, maritim şi aerian, ceea ce transformă România într-un nod operaţional critic pentru securitatea economică a UE. Această realitate conferă substanţă şi relevanţă candidaturii noastre, iar experienţa acumulată în managementul frontierelor şi al schimburilor comerciale ne poziţionează ca un partener matur, pregătit să contribuie la construcţia noii arhitecturi vamale europene”, a precizat sursa citată.

Astfel, AVR a transmis că a depus oficial candidatura României.

„Într-un moment în care Uniunea are nevoie de o arhitectură vamală modernă, capabilă să protejeze piaţa internă, să gestioneze volume comerciale în creştere şi să răspundă rapid la riscurile generate de comerţul global, România îşi afirmă disponibilitatea şi capacitatea de a sprijinic aceste obiective.

Candidatura noastră transmite un mesaj clar şi aliniat viziunii EUCA (EU Customs Authority - n. r.): autoritatea trebuie să fie plasată acolo unde nevoile operaţionale, digitalizarea accelerată şi realităţile frontierelor europene se întâlnesc în mod direct. România este un astfel de punct strategic”, au precizat reprezentanţii AVR.



De asemenea, reprezentanţii Autorităţii Vamale au subliniat că, în ceea ce priveşte priorităţile comerciale ale României, acestea se înscriu în logica strategică a Uniunii:

consolidarea pieţei interne;

creşterea rezilienţei lanţurilor de aprovizionare;

facilitarea unui comerţ legitim, predictibil şi digitaliza;

combaterea fraudei şi a subdeclarării valorii mărfurilor;

„România susţine dezvoltarea unui sistem vamal european uniform, care să reducă sarcina administrativă pentru operatori şi, în acelaşi timp, să întărească protecţia consumatorilor şi a intereselor financiare ale Uniunii. În mod particular, ne concentrăm pe transformarea digitală a proceselor vamale, interoperabilitatea sistemelor informatice, analiza de risc bazată pe date şi integrarea tehnologiilor avansate în monitorizarea fluxurilor comerciale”, a punctat sursa menţionată.



În privinţa oportunităţilor şi provocărilor comerciale viitoare pentru UE, reprezentanţii AVR consideră că Uniunea se află într-un moment definitoriu, creşterea volumului comerţului global, intensificarea comerţului electronic şi complexitatea lanţurilor de aprovizionare reprezentând atât oportunităţi, cât şi provocări.



„Modernizarea cadrului legislativ, digitalizarea completă a operaţiunilor şi consolidarea capacităţii analitice a UE vor fi esenţiale pentru a asigura un comerţ mai sigur, mai eficient şi mai competitiv. România este pregătită să participe activ la aceste transformări şi să sprijine UE în crearea unui sistem capabil să răspundă dinamic evoluţiilor economice şi tehnologice. România rămâne ferm angajată în sprijinirea obiectivelor UE şi în consolidarea unei politici vamale moderne, eficiente şi echitabile, în beneficiul statelor membre, al operatorilor economici şi al cetăţenilor europeni”, au punctat reprezentanţii AVR.

Nouă state europene și-au depus candidatura

Comisia Europeană a lansat în data de 16 octombrie o cerere de candidaturi pentru ca statele membre să îşi exprime interesul de a găzdui viitoarea Autoritate vamală a UE (EUCA).



Conform unui comunicat al Executivului comunitar, instituţia nou-înfiinţată va sprijini autorităţile vamale ale statelor membre în simplificarea procedurilor vamale pentru întreprinderi, asigurând colectarea eficace a taxelor şi impozitelor atât pentru bugetul UE, cât şi pentru bugetele naţionale şi contribuind la consolidarea protecţiei pieţei unice împotriva produselor nesigure sau ilicite. Cererea de candidaturi se bazează pe criteriile convenite de Parlamentul European şi de Consiliu.



Statele membre interesate au avut la dispoziţie şase săptămâni de la lansare pentru a-şi depune cererile, termenul limită fiind 27 noiembrie 20205, ora 18:00.

Conform informaţiilor de pe site-ul CE, nouă state membre şi-a depus candidatura pentru a găzdui EUCA, respectiv:

Belgia (la Liege);

Spania (la Malaga);

Franţa (la Lille);

Croaţia (la Zagreb);

Italia (la Roma);

Ţările de Jos (la Haga);

Polonia (la Varşovia);

Portugalia (la Porto);

România (la Bucureşti);

Toate cererile primite vor face obiectul unei evaluări generale de către Comisie şi vor fi puse la dispoziţia publicului pe un site web dedicat.



Ca parte a mandatului său principal, EUCA va opera Platforma de date vamale a UE, o platformă digitală menită să centralizeze şi să gestioneze toate datele vamale ale UE. Acesta va înlocui treptat sistemele informatice naţionale fragmentate existente, permiţând o abordare unificată, bazată pe date, a UE în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor şi procesele vamale din întreaga Uniune.