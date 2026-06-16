Românii își cumpără prima casă mai devreme decât foarte mulți europeni. Cum arată clasamentul

Românii își cumpără prima casă mai devreme decât foarte mulți europeni. Foto: Getty Images

Să ai propria locuință rămâne un obiectiv major, însă datele arată că mai puțin de șapte din zece gospodării europene locuiesc în case pe care le dețin. Această rată de proprietate a scăzut cu 2,2 puncte procentuale față de anul 2010, ajungând la 68,5% în 2025. Diferențele între state sunt însă uriașe: în timp ce în Germania doar 47,2% dintre oameni sunt proprietari, în Slovacia procentul urcă la 93,8%. Euronews Business a analizat datele exclusive RE/MAX pentru a vedea la ce vârstă reușesc tinerii să facă acest pas, un indicator care variază considerabil de la o țară la alta.

Așadar, la ce vârstă cumpără europenii prima casă? În ce țări tinerii devin proprietari cel mai devreme? Și ce factori influențează această decizie?

În cele 23 de țări europene analizate, vârsta medie a unui cumpărător aflat la prima achiziție este de 31,3 ani, potrivit sondajului RE/MAX European Housing Trend Report 2025. Intervalul variază de la 28 de ani în Malta până la 34,7 ani în Elveția și Grecia. În România, această vârstă medie este de 30,5 ani.

„Deși accesibilitatea financiară determină adesea vârsta la care oamenii cumpără, sprijinul familiei și normele culturale privind chiria joacă, de asemenea, roluri importante”, a declarat Michael Polzler, CEO al RE/MAX Europe, pentru Euronews Business.

Nemții își cumpără prima casă cu 5 ani mai târziu decât britanicii

Dintre cele mai mari cinci economii ale Europei, Marea Britanie are cea mai mică vârstă medie pentru achiziția primei locuințe: 28,4 ani. Aceasta este, de asemenea, a doua cea mai mică vârstă din toate cele 23 de țări, la egalitate cu Luxemburg.

Marea Britanie are unul dintre cele mai ridicate niveluri de sprijin familial pentru tineri, conform sondajului RE/MAX. Mai mult de jumătate (53%) dintre cei cu vârste între 18 și 34 de ani primesc ajutor financiar prin cadouri în numerar sau moșteniri.

„Acest lucru ar putea explica de ce unii din Marea Britanie reușesc să devină proprietari la o vârstă mai fragedă”, a spus Polzler.

Germania are cea mai mare vârstă medie dintre cele cinci, 33,6 ani, ceea ce înseamnă că germanii își cumpără prima casă cu 5,2 ani mai târziu decât britanicii.

Chiria este mult mai acceptată în Germania

„În Germania, închirierea este mult mai acceptată ca alegere de locuire pe termen lung, datorită protecției mai puternice a chiriașilor și unei stabilități locative mai mari”, a explicat Polzler. Drept urmare, mulți tineri adulți nu văd cumpărarea unei locuințe ca fiind pasul firesc imediat după ce pleacă din casa părintească.

Dintre respondenții germani cu vârste între 18 și 34 de ani, 69% au declarat că locuiesc cu chirie, comparativ cu 38% în rândul respondenților europeni din aceeași grupă de vârstă.

Spania are a doua cea mai mică vârstă medie, de 30,9 ani. Atât în Franța (32,5 ani), cât și în Italia (32,8 ani), vârsta medie este peste media europeană.

Sprijinul familiei contează

CEO-ul RE/MAX Europe a notat că, în Italia și Spania, este obișnuit ca tinerii adulți să rămână în casa familiei până la 26 de ani - cu trei ani mai mult decât media europeană. Acest lucru îi ajută să economisească pentru prima proprietate, dar, la rândul său, amână adesea momentul achiziției.

În Franța, tinerii se mută de acasă la vârsta medie europeană de 23 de ani, dar sprijinul familiei la cumpărare este mai puțin comun decât în alte părți. Doar o treime (33%) primesc cadouri în bani sau moșteniri pentru a ajuta la cumpărarea unei proprietăți, comparativ cu aproape jumătate (48%) la nivelul Europei.

„Acest nivel mai scăzut de asistență familială poate fi un motiv pentru care multor cumpărători francezi le ia mai mult timp să intre pe piața imobiliară”, a spus Polzler.

Turcia ocupă locul al treilea cu o vârstă medie de 34,1 ani. De asemenea, peste media europeană se află Cehia (33,2), Polonia (32,7), Bulgaria (32,5), Slovenia (32,2) și Croația (32,1).

În schimb, Ungaria (28,5) și Țările de Jos (28,8) completează topul celor cinci țări în care tinerii cumpără cel mai devreme. Austria (29,1), Portugalia (29,8) și Finlanda (29,9) văd, de asemenea, cumpărători la prima achiziție sub vârsta de 30 de ani. Irlanda (30,8) este chiar sub media europeană.

Doi din cinci britanici cumpără până la 25 de ani

Datele arată și distribuția pe grupe de vârstă la momentul achiziției. În grupa 18-25 de ani, Marea Britanie are cea mai mare pondere, de 40,2%, adică doi din cinci cumpărători își iau prima casă până la 25 de ani. În România, procentul pentru această grupă de vârstă este de 22%.

Grecia are cea mai mică rată pentru această categorie, de 12,1%.

Grecia, Elveția și Turcia: Cumpărătorii de „vârsta a treia” a tinereții

Dacă analizăm grupele 18-25 și 26-35 de ani cumulate, doar 50,4% dintre greci își cumpără prima casă până la 35 de ani, ceea ce înseamnă că aproape jumătate o fac după 35 de ani.

Elveția (53,2%) și Turcia (56%) au, de asemenea, printre cele mai mici ponderi de cumpărători până la 35 de ani.

Media europeană este de 69,5%, ceea ce înseamnă că aproximativ șapte din zece persoane din aceste 23 de țări cumpără prima casă până la 35 de ani. În România, ponderea cumulată a celor care cumpără până la 35 de ani (18-35) este de 71%.

Această rată depășește 80% în Luxemburg (87,8%), Țările de Jos (85,2%), Marea Britanie (84,6%) și Ungaria (82,8%).