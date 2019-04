Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, dă vestea cea mare: Au fost deschise linii de finanţare de 25 miliarde euro

Foto: Captură Antena 3

România a ajuns la un grad de absorbţie de 28%, ceea ce ne situează imediat lângă media europeană, şi au fost deschise linii de finanţare de 25 miliarde euro, respectiv 91% din banii alocaţi în perioada de programare actuală, a afirmat joi ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la final de mandat.



„Avem 8,6 miliarde euro intraţi în România, pe lângă cele 6,6 miliarde euro plăţi directe către fermieri, iar această cifră ne situează, cu 28% absorbţie, imediat lângă media europeană. Am deschis linii de finanţare de 25 miliarde euro, reprezentând 91% din banii care ne-au fost alocaţi în perioada de programare actuală. Valoarea proiectelor depuse pentru aceste linii de finanţare este de 41,7 miliarde euro, iar valoarea contractelor de finanţare pe care le-am semnat se ridică la 21,7 miliarde euro. Rata de contractare a crescut astfel de 15 ori, de la 5%, cât era în 2016, la 75,3%. Cifrele sunt elocvente. Dar, dincolo de cifre, a fost mereu o echipă. O echipă de profesionişti alături de care am reuşit să deblocăm fondurile europene, scoţând România din sintagma 'zero absorbţie' şi făcând posibile toate realizările amintite”, a spus Rovana Plumb.



Ea a subliniat că a fost demarat un amplu proces de simplificare a legislaţiei şi au fost eliminate barierele ce îngreunau absorbţia.