Șomajul în România crește din nou: Rata națională a ajuns la 3,25%. Cum a evoluat numărul de șomeri în 2026, de la o lună la alta

3 minute de citit Publicat la 15:15 27 Aug 2026 Modificat la 15:15 27 Aug 2026

După șase luni de scădere, rata șomajului în România a început să crească. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

La începutul anului, rata șomajului era de 3,35%, iar până în luna iunie scăzuse la 3,20%. Acum, șomajului înregistrat la nivel național a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă, până la 3,25%, iar numărul total al șomerilor a ajuns la 259.889 de persoane, a anunțat, joi, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Din totalul șomerilor înregistrați, 57.758 au fost șomeri indemnizați și 202.131 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 1.801 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 1.774 de persoane față de luna precedentă, precizează ANOFM, potrivit Agerpres.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii iulie se prezintă astfel: 70.823 de șomeri provin din mediul urban și 189.066 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 iulie 2026 era de 126.417 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 133.472 de persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 de ani (66.284), urmați de cei cu vârsta între 40 și 49 de ani (61.648), în timp ce la polul opus se aflau persoanele între 25 și 29 de ani (14.805).

„Referitor la structura șomajului după nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (28,98%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 33,70% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,90%”, se arată în comunicat.

Cum a evoluat rata șomajului în România în 2026, de la o lună la alta

În primele șase luni ale anului 2026, rata a scăzut în fiecare lună, iar în iunie a atins minimul de 3,20%. În iulie s-a înregistrat însă o revenire la 3,25%.

Datele publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că rata șomajului a pornit de la 3,35% în ianuarie 2026 și a ajuns la 3,25% în iulie, ceea ce înseamnă o scădere de 0,10 puncte procentuale față de începutul anului.

În ianuarie 2026, rata șomajului înregistrat a fost de 3,35%, în creștere cu 0,06 puncte procentuale față de decembrie 2025. La sfârșitul lunii erau înregistrați 268.111 șomeri, ceea ce reprezenta cel mai ridicat nivel al numărului de șomeri din primele șapte luni ale anului.

În februarie, rata șomajului a scăzut foarte ușor, la 3,34%, cu 0,01 puncte procentuale mai puțin decât în ianuarie. Numărul persoanelor aflate în evidențele ANOFM a coborât la 267.542, cu 569 de persoane mai puțin decât în luna precedentă.

În martie 2026, scăderea a devenit mai pronunțată. Rata șomajului a ajuns la 3,25%, cu 0,09 puncte procentuale sub nivelul din februarie. Totodată, numărul șomerilor înregistrați a coborât la 259.969 de persoane, cu peste 7.500 mai puține decât în luna anterioară.

În aprilie, tendința de reducere a continuat, însă într-un ritm mai lent. Rata șomajului a fost de 3,24%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale față de martie, iar numărul șomerilor a ajuns la 259.160 de persoane.

În mai 2026, rata șomajului a coborât la 3,21%, cu 0,03 puncte procentuale mai puțin decât în aprilie. Numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 256.794 de persoane.

În iunie, rata șomajului a continuat să scadă ușor, până la 3,20%, cel mai mic nivel înregistrat în primele șapte luni ale anului. Numărul șomerilor a fost de 256.314 persoane.

În iulie 2026, evoluția s-a inversat ușor. Rata șomajului a crescut la 3,25%, cu 0,05 puncte procentuale peste nivelul din iunie. Numărul șomerilor înregistrați a urcat la 259.889 de persoane, cu 3.575 mai multe decât în luna precedentă.

Aceste cifre se referă la șomajul înregistrat în evidențele ANOFM, nu la rata șomajului calculată potrivit metodologiei BIM (Biroul Internațional al Muncii). Diferența este relevantă deoarece cele două statistici folosesc definiții și metode de calcul diferite. Eurostat precizează, de altfel, că pentru România datele privind șomajul BIM din seria sa lunară sunt disponibile trimestrial.