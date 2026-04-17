Stocurile de combustibil pentru avioane sunt în scădere. Ce înseamnă asta pentru companiile aeriene și pasageri

Publicat la 15:17 17 Apr 2026

Alimentarea unui avion cu combustibil, pe pista unui aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O posibilă criză de combustibil pentru avioane în Europa și Asia, provocată de războiul din Orientul Mijlociu și de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, ar putea perturba și mai mult călătoriile la nivel global, în câteva săptămâni, dacă fluxul de petrol nu va fi reluat curând, ceea ce ar însemna bilete de avion mai scumpe și anulări de zboruri, chiar înainte de sezonul de vară.

Într-un interviu exclusiv acordat joi pentru Associated Press, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a declarat că Europa are „poate șase săptămâni” de rezerve de combustibil pentru avioane și a avertizat că economia globală se confruntă cu „cea mai mare criză energetică”, transmite The Independent.

În mod obișnuit, unele țări europene dețin rezerve de combustibil pentru avioane pentru mai multe luni, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie publicat săptămâna aceasta.

Unele companii aeriene au început deja să reducă zborurile

Combustibilul pentru avioane — un produs rafinat pe bază de kerosen — reprezintă cea mai mare cheltuială a companiilor aeriene, aproximativ 30% din costurile totale, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian. Iar prețurile acestuia aproape s-au dublat de la începutul războiului. Următorul pas ar putea fi apariția penuriilor.

„Fiecare zi în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă aduce Europa mai aproape de o criză de aprovizionare”, a declarat Amaar Khan, responsabil de prețurile combustibilului pentru avioane în Europa la Argus Media. „Strâmtoarea asigură aproximativ 40% din importurile de combustibil pentru avioane ale Europei, dar niciun transport nu a mai trecut pe acolo de la izbucnirea războiului.”

Companiile aeriene recunosc potențiale probleme de aprovizionare, dar încearcă să-și liniștească clienții. Cu toate acestea, unele au transferat deja costurile către consumatori, prin majorarea taxelor pentru bagaje și servicii suplimentare, includerea acestora în prețul biletelor sau creșterea suprataxelor de combustibil.

Un număr redus de companii aeriene au început deja să reducă zborurile. Experții spun că și alte aspecte ale transportului aerian — precum flexibilitatea programărilor și rutele — vor fi afectate.

Cum ajunge combustibilul la avion?

Combustibilul pentru avioane este obținut din petrol brut în rafinării, unde se produc și benzina și motorina.

Companiile aeriene cumpără combustibil de la rafinării sau companii specializate, similar cu modul în care șoferii cumpără carburant de la benzinării, dar la o scară mult mai mare. Acesta este transportat pe mare sau prin conducte și este stocat de companii în aeroporturi.

Achizițiile sunt gestionate de companiile aeriene. Dacă într-o regiune apar probleme de aprovizionare, nu înseamnă neapărat că nu vor mai exista zboruri. Unele companii pot avea stocuri mai mari decât altele.

Totuși, zborurile rămase vor fi probabil mai scumpe, reflectând costurile ridicate ale combustibilului.

Companiile aeriene mari au avantaje în regiunile afectate de penurie, deoarece au resurse financiare pentru a face față prețurilor ridicate, a explicat Jacques Rousseau, director la firma financiară Clearview Energy Partners.

În Europa, mai multe țări au ajuns să aibă rezerve pentru mai puțin de 20 de zile, potrivit raportului AIE. Nivelul nu a scăzut sub 29 de zile din 2020.

Dacă scade sub 23 de zile, pot apărea penurii fizice în unele aeroporturi, ceea ce ar duce la anulări de zboruri și scăderea cererii.

Ce regiuni vor fi cele mai afectate?

Țările din Asia-Pacific depind cel mai mult de petrolul și combustibilul pentru avioane din Orientul Mijlociu, urmate de Europa.

Deși majoritatea combustibilului utilizat în Europa este produs local, aproximativ 20-25% din necesar lipsește din cauza războiului.

Pentru a acoperi o parte din deficit, SUA au crescut semnificativ exporturile către Europa, ajungând la circa 150.000 de barili pe zi în aprilie — de șase ori mai mult decât nivelul obișnuit.

În SUA, problema disponibilității combustibilului este mai redusă, fiind un mare producător de petrol.

„Le spun copiilor mei că nu vom rămâne fără combustibil”, a spus Rousseau. „Va fi doar mai scump aici, în timp ce în alte părți ale lumii s-ar putea ajunge la situația în care nu mai există deloc combustibil.”

Cât de mare este deficitul global?

Lumea pierde între 10 și 15 milioane de barili de petrol pe zi din cauza închiderii Strâmtorii Hormuz, a declarat Pavel Molchanov, strateg la Raymond James & Associates.

„Rafinăriile sunt aceleași, în aceleași locuri din Asia și Europa, dar dacă nu există suficient petrol pentru a funcționa, vor apărea întreruperi reale în aprovizionare”, a spus el.

Chiar dacă AIE a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele de urgență, acest lucru nu va ajuta pe termen scurt.

„Ar putea dura până la sfârșitul anului pentru ca aceste cantități să ajungă pe piață”, a adăugat Molchanov.

Cum vor fi afectați pasagerii?

Christopher Anderson, profesor la Universitatea Cornell, spune că pasagerii trebuie să se pregătească pentru mai mult decât bilete mai scumpe.

„Nu mai este doar o problemă de preț al combustibilului. Pentru companiile aeriene, este acum o problemă de planificare a rețelelor”, a spus el. „Contează costurile mai mari, dar și rutele mai lungi, flexibilitatea redusă și incertitudinea privind cererea.”

Pasagerii ar putea observa:

rezervări făcute mai târziu

programe de zbor mai instabile

mai puține bilete ieftine

Ce fac companiile aeriene acum?

Companiile aeriene KLM și easyJet au declarat că nu se confruntă în prezent cu lipsuri de combustibil, dar au recunoscut creșterea costurilor.

KLM a anunțat că va reduce 160 de zboruri luna viitoare (aproximativ 1% din rețeaua europeană), invocând creșterea prețurilor la kerosen.

easyJet estimează pierderi de până la 560 de milioane de lire în prima jumătate a anului fiscal 2026, deși cererea rămâne ridicată.

Lufthansa a anunțat închiderea anticipată a subsidiarei CityLine și retragerea a 27 de aeronave mai vechi, mai puțin eficiente.

Delta Air Lines a transmis că monitorizează situația, dar nu se așteaptă la impact imediat asupra operațiunilor.

Cum sunt afectate prețurile?

Mai multe companii aeriene au început deja să transfere costurile către pasageri.

Companii americane precum Delta, United, American Airlines, Southwest și JetBlue au crescut recent taxele pentru bagaje.

Directorul United, Scott Kirby, a avertizat că prețurile ridicate ale combustibilului ar putea adăuga 11 miliarde de dolari la costurile anuale ale companiei.

În același timp:

Cathay Pacific a majorat suprataxele de combustibil cu aproximativ 34%

Air India a adăugat taxe de până la 280 de dolari pentru unele zboruri

Emirates, Lufthansa și KLM au ajustat tarifele pentru a ține pasul cu volatilitatea prețurilor