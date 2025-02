Tanczos Barna, după vizita FMI: Nu ne-a făcut nicio recomandare. Am prezentat bugetul. Sunt convins că România nu va ajunge în junk

„Este prioritatea numărul unu pentru oricine vine la guvernare ca România să revină la un deficit de 3%”, a spus ministrul Finanțelor. Foto: Hepta

Bugetul pe anul 2025 a fost prezentat echipei Fondului Monetar Internaţional (FMI), care nu ne-a făcut nicio recomandare, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

„Fondul Monetar Internaţional nu ne-a făcut nicio recomandare, este un fake news. Nu am primit nicio recomandare la nicio vizită, de la nimeni. Nu ştiu ce au spus, cine a spus, nu am primit nicio recomandare cu privire la nimeni. Colegii mei au avut o discuţie pur-tehnică la care am prezentat bugetul. Punct", a precizat ministrul Finanţelor, după dezbaterile pe acţiuni generale în bugetul de stat pe 2025, susţinute în comisiile reunite de buget-finanţe din Parlament.

Întrebat care e pericolul dacă România va ajunge în 'junk' (în categoria ţărilor nerecomandate investitorilor n.r.) după ce două agenţii de rating au retrogradat perspectiva României la negativ, ministrul a răspuns: „Sunt convins că România nu va ajunge în junk".

„Sunt convins că România nu va ajunge în junk. Este un semnal puternic, iar acest semnal puternic a fost recepţionat de Guvern şi de Coaliţia de guvernare şi tocmai de aceea este construit bugetul pe 7%. Tocmai de aceea am fost la ECOFIN săptămâna trecută şi ne-am angajat încă o dată că vom respecta acel calendar de încadrare în 3% în 7 ani. Tocmai de aceea am avut cu Banca Mondială întâlnire, am avut cu investitori întâlnire, să transmitem acest angajament ferm al României: indiferent cine este Guvernul, cine este premierul, cine este ministrul Finanţelor, 7 ani de zile România va respecta acest plan. Este prioritatea numărul unu pentru oricine vine la guvernare ca România să revină la un deficit de 3%, România să continue investiţiile şi să nu facem revenirea la 3% deficit pe seama investiţiilor tăiate din buget. Acest paralelism poate fi menţinut. Avem fondurile europene care susţin investiţiile şi avem un angajament foarte ferm. Aţi văzut, domnul Bolojan a început deja reducerile de personal la instituţiile conduse de dânsul. Avem şi consilii judeţene unde au început aceste reforme şi avem nevoie de reforme pentru a ţine cheltuielile sub control", adăugat şeful de la Finanţe.

O misiune a Fondului Monetar Internaţional efectuează o vizită la Bucureşti, în perioada 3-7 februarie, pentru o analiză a ultimelor evoluţii economice şi o actualizare a prognozelor.

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În ceea ce priveşte perspectivele de rating, în luna decembrie a anului trecut, agenţia de evaluare financiară Fitch a anunţat că a înrăutăţit perspectiva atribuită României de la stabilă la negativă, acelaşi anunţ venind în luna ianuarie acestui an şi de la S&P Global.