Topul mondial al facturilor la energie. România, pe locul 21. Cum a ajuns aici

3 minute de citit Publicat la 16:34 10 Noi 2025 Modificat la 16:34 10 Noi 2025

Printre cauzele prețului ridicat al energiei se numără capacitățile de producţie insuficiente. FOTO: Hepta

România se află pe locul 21 în ceea ce privește cea mai scumpă energie electrică din lume. Practic, energia în țra noastră este mai scumpă de 70 de ori decât cea mai ieftină energie electrică din lume, cea care se vinde populației în Iran, și de 58 de ori mai ieftină decât cea mai scumpă energie electrică, vândută în Insulele Bermude, potrivit unei statistici realizată de Asociația Energia Inteligentă, care a analizat prețul energiei pentru populație în 144 de țări.

Potrivit sursei citate, printre cauzele interne ale prețului ridicat al energiei în România se numără capacitățile de producţie insuficiente sau neoptime.

“În România există perioade în care producţia internă nu acoperă cererea, ceea ce duce la importuri scumpe. Pierderile în sistemele de transport și distribuţie sunt foarte mari — în unele zone ajungândpână la aproximativ 20%”, precizează Asociația Energia Inteligentă într-un comunicat de presă.

Totodată, costurile ridicate sunt legate de politici, reglementări şi infrastructura deficitară.

Costul certificatelor de emisii de CO₂ („EU Emissions Trading System”) a crescut, ceea ce creşte costul producerii energiei din surse fosile.

“Măsurile de tranziţie către regenerabile implică investiţii mari, iar unele tehnologii regenerabile sunt mai greu de echilibrat fiind puternic dependente de vreme”, atrage atenția Asociația Energia Inteligentă.

Alte cauze sunt exporturile de energie în momente în care cererea este foarte mică, la fel ca și prețurile și necesitatea de importuri de energie când cererea este foarte mare cu prețuri foarte mari.

Asociația Energia Inteligentă mai indică și creșeterea excesivă a taxelor, a accizelor în ultimii ani, dar și variaţii mari ale producţiei din hidro, eolian sau solar care afectează suplinirea cu energie din surse fosile şi care cresc costurile marginale de producţie.

Aceste date vin în condițiile în care preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie (AFEER), Laurenţiu Urluescu, a avertizat că scăderea facturii la energie la consumatorul casnic se poate face doar prin creşterea eficienţei sau prin economie. El a spus că 60% din valoarea facturii o reprezintă componente reglementate şi doar 40% este energie electrică.

Cauzele externe ale exploziei prețurilor la energie

Specialiștii indică totodată și existența unor cauze externe care au dus la o explozie a prețurilor în ultimii ani:

-creșterea masivă a cererii de energie în zona Sud Est Europeană urmare a deteriorării infrastructurii energetice din Ucraina și a lipsei combustibilului necesar producerii de energie electrică în Republica Moldova.

-zona Est – Europeană, inclusiv România are capacităţi de interconexiune cu pieţele Vest-Europene limitate, ceea ce face ca cererea mare de energie din anumite momente în această zonă să nu poată fu acoperite cu energia ieftină și în exces din Vestul Europei, fapt care determină creșteri importante de preț.

-creşterea preţului gazelor naturale şi a altor combustibili la nivel european, ceea ce a făcut ca prețul energiei electrice să crească urmare a creșterii costului marginal al producţiei.

-creşterea cererii globale de energie la anumite momente din zi determinate de variabilitatea producţiei regenerabile (din cauza vremii, condiţiilor hidro etc).

-impactul războiului din Ucraina asupra lanţurilor de aprovizionare cu combustibili şi asupra pieţelor energetice.

Ca urmare a acestor factori, în România, estimări recente indică că între 32% şi 45% din populaţie ar fi afectată de sărăcie energetică, în funcţie de criterii (sursa ORSE), iar aprox. 20% din gospodării au „consum sub jumătate din media naţională” — un indicator de sărăcie energetică extremă.

În regiunile mai puţin dezvoltate (ex: Nord-Est), cifra creşte: aproximativ 30,8% dintre gospodării nu îşi permiteau să acopere nevoile energetice.

Gospodăriile cu venituri reduse care plătesc o pondere mare din venit pentru energie au mai puţin de cheltuit pentru alte nevoi — ceea ce reduce cererea internă, consumul și astfel se frâneză economia.

De asemenea, sunt puternic afectate întreprinderile şi industria:

“Dacă costul energiei pentru firme este ridicat, ele trebuie să includă asta în costuri, ceea ce reduce investiţiile, dezvoltarea sau profitabilitatea, mergând până la faliment. Pe cel mai recent set solid de date comparabile (EIB Investment Survey 2024 – România), ~81% dintre firmele din România spun că „costurile la energie” reprezintă un obstacol (minor sau major) pentru investiții – deci sunt afectate de nivelul prețurilor la energie. Detaliat, ponderea variază astfel: industrie 89%, construcții 86%, servicii 71%, infrastructură 82%; IMM-uri 77%, companii mari 84%”, a mai precizat Asociația Energia Inteligentă.