Doar 40% din factura la energie e curent electric. De ce e tot mai greu să plătim mai puțin

Doar 40% din factura la energie e curent electric. Foto: Getty Images

Scăderea facturii la energie la consumatorul casnic se poate face doar prin creşterea eficienţei sau prin economie, în condiţiile în care 60% din valoarea acesteia o reprezintă componente reglementate şi doar 40% este energie electrică, a afirmat, luni, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie (AFEER), Laurenţiu Urluescu.

"O să vorbesc puţin de preţul din factura de energie. La consumatorul casnic trebuie să avem în vedere şi o cifră: 60% din factura de energie sunt componente reglementate, nu energie electrică. Doar 40% din factură este energie electrică. Şi aici aş vrea să subliniez că din iunie tot am auzit autorităţile din România, mai multe autorităţi, care îşi exprimă preocuparea privind scăderea facturii la consumatorul final casnic şi am pus pe listă ce s-a făcut până acum. De la 1 iulie a dispărut subvenţia, mă rog, schema de plafonare cum zic alţii. Tot de la 1 iunie a crescut contribuţia pentru cogenerare de la 3,5 la 8,4 lei, mai mult de dublu. De la 1 august a crescut TVA de la 19% la 21%. De la 1 septembrie a crescut tariful în servicii din sistem de la 7,04 la 12,79. De la 1 noiembrie creşte iarăşi contribuţia de cogenerare de la 8,4 la 13,06", a transmis el, potrivit Agerpres.

Potrivit specialistului, în aceste condiţii, factura de energie este strâns legată de consum, iar scăderea consumului se poate realiza doar prin creşterea eficienţei sau prin economie.

"Am zis să o iau matematic, cum ar putea scădea factura de energie electrică. Văd că ar fi două mari componente. O dată scăderea componentelor facturii care formează preţul pe kilowatt-oră şi aici vorbim, repet, 40% doar este energia, restul de 60% sunt altele, respectiv tarife reglementate de distribuţie şi transport - 35%, taxe - 18% şi contribuţii la diverse scheme de ajutor - 7%. A doua posibilitate de scădere a facturii este scăderea consumului, că trebuie să ştie toată lumea, mulţi nu conştientizează, cred că factura de energie este la fel ca abonamentul la telefonia mobilă, factura de energie este strâns legată de consum şi scăderea consumului se poate face prin creşterea eficienţei sau prin economie", a transmis Laurenţiu Urluescu.

