Tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 va fi construit de o asociere de firme româno-bulgară, anunță CNIR

Tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 va fi construit de o asociere de firme româno-bulgară. FOTO: Facebook / CNIR

O asociere de firme din România şi Bulgaria a fost desemnată câştigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 2 Târgu Frumos - Leţcani (28,6 km) din Autostrada A8, a anunţat marţi Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).

Potrivit sursei citate, asocierea este formată din Danlin XXL (Lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex SRL şi Evropiski Patishta, iar oferta câştigătoare a avut o valoare de 4,57 miliarde lei, fiind şi cea mai bună din punct de vedere financiar. Contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de zece zile nu se depun contestaţii.



"Atribuirea acestui contract pentru tronsonul de autostradă care asigură legătura vestică a Iaşiului la A8 reprezintă încă un pas concret prin care ne apropiem de obiectivul includerii tuturor tronsoanelor Autostrăzii Moţca - Iaşi - Ungheni în Programul SAFE, instrument financiar care permite accelerarea proiectelor prioritare, cu orizontul clar de finalizare etapizată, până în 2030.

Pe lângă conectivitatea din zona metropolitană, pentru acest tronson de autostradă am prevăzut prioritizarea unui segment cu o lungime de 4 kilometri care va funcţiona ca o centură la Podu Iloaiei, localitate care se confruntă cu blocaje în trafic", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, într-un comunicat transmis Agerpres.



Proiectul prezintă o complexitate tehnică ridicată, pe traseu urmând să fie construite 33 de poduri şi pasaje (lungimea totală a pasajelor este de 7,8 km), precum şi două tunele.



Totodată, lucrarea include 13 kilometri de drumuri de legătură: Drum de Legătură cu două benzi, cu DN 28 D, în lungime de 5,23 km; Drum de Legătură cu patru benzi - cu DN 28, în lungime de 7,6 km.