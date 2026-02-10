Nouă oferte pentru supervizarea tronsonului A8 Târgu Frumos – Lețcani. Contract de 57 de milioane de lei

10 Feb 2026

sursa foto: Facebook / CNIR

Nouă companii și asocieri au intrat în cursa pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8, Târgu Neamţ (Moţca) – Iaşi – Ungheni. Anunțul a fost făcut marți de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), relatează Agerpres.

Printre ofertanți se numără Egis Romania, Tecnic Consulting Engineering Romania, IRD Engineering, Consistrans, Asocierea Romconstruct S.A. (Lider) - Civil Engineering Institute „Macedonia” JSc. Skopje, Asocierea Konsent (Lider) - MGGP - MGGP Engineering SRL, Asocierea K-Box Construction Design (Lider) - Initiative Exclusiv Consulting Management - Peyco Proyectos - Estudios y Construcciones S.A, Asocierea Activ Proiectare Infrastructură SRL (Lider) - Emay Uluslararasą Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi și Asocierea Septembrie Consulting (Lider) - Constantina - Tamara Olcer - Cundiev Cabinet Avocat - Search Corporation.

Contractul vizează supervizarea lucrărilor pe sectorul Târgu Frumos – Leţcani, în lungime de 27 de kilometri.

Valoarea estimată este de 57 de milioane de lei, iar durata totală ajunge la 110 luni. Dintre acestea, 46 de luni sunt alocate pentru proiectare și execuție, iar 60 de luni reprezintă perioada de garanție a lucrărilor.

„Supervizorul va asigura, pe toată perioada de derulare a contractului, un management corespunzător, astfel încât să se asigure că proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilită prin contractul de proiectare şi execuţie şi la un nivel superior de calitate în conformitate cu parametrii de calitate ofertaţi, standardele, normativele şi prevederile legale în vigoare”, se menţionează în comunicat.

Pe traseul acestui tronson sunt prevăzute lucrări consistente: 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 7,8 kilometri, dintre care cel mai lung pasaj – de 1.130 de metri – va traversa râul Bahlui.

Proiectul include și două tuneluri, precum și trei noduri rutiere: Nod Podu Iloaiei, Nod Leţcani și un nod la Drumul de Legătură cu DN 28.

Autoritățile precizează că au introdus și un mecanism de accelerare pentru un segment considerat strategic.

„Pentru a asigura finalizarea în cel mult 14 luni a segmentului de autostradă care va funcţiona ca o centură a localităţii Podu Iloaiei, CNIR a prevăzut acordarea punctajului suplimentar constructorului care îşi asumă şi prioritizează acest segment cu o lungime de 4 kilometri”, notează sursa citată.

În cadrul aceluiași contract sunt incluse și două drumuri de legătură: unul cu două benzi către DN 28 D, în lungime de 5,23 kilometri, și un altul cu patru benzi către DN 28, pe o distanță de 7,6 kilometri.