Un gigant energetic italian a descoperit un zăcământ gigant de gaze în largul Coastei de Fildeș

Compania a anunțat că a identificat straturi de nisip cu proprietăți foarte bune pentru acumularea hidrocarburilor. Sursa foto: Bogdan Chesaru / Inquam Photos

Gigantul energetic italian Eni a anunțat descoperirea unui important zăcământ de gaze naturale în largul Coastei de Fildeș. Este a doua cea mai mare descoperire de hidrocarburi din istoria țării, scrie Business Insider.

Zăcământul, denumit Calao South, a fost identificat în urma forării sondei Murene South-1X, în perimetrul CI-501, unde Eni deține 90% cotă de participare, în parteneriat cu compania de stat Petroci Holding.

Potrivit estimărilor companiei, câmpul ar conține până la 85 de miliarde de metri cubi de gaze naturale și echivalentul a aproximativ 1,4 miliarde de barili de petrol.

Foraj la mare adâncime

Sonda a fost forată cu ajutorul navei de foraj Saipem Santorini, la o adâncime de peste 5.000 de metri, în ape adânci de aproximativ 2.200 de metri. Compania a anunțat că a identificat straturi de nisip cu proprietăți foarte bune pentru acumularea hidrocarburilor și intenționează să continue testele pentru a evalua potențialul de producție și calendarul unei dezvoltări comerciale.

Descoperirea urmează succesului înregistrat de câmpul Baleine, care rămâne cel mai mare proiect offshore al țării. Potrivit Reuters, producția din Baleine ar urma să ajungă la 150.000 de barili de petrol și 5,66 milioane de metri cubi de gaze pe zi, odată cu lansarea fazei a treia a proiectului.

Impact regional

Noua descoperire ar putea consolida baza energetică a Coastei de Fildeș, sprijinind producția internă de electricitate, dezvoltarea industrială și eventualele exporturi regionale. În contextul creșterii cererii de energie în Africa de Vest, resursele ar putea contribui atât la acoperirea consumului intern, cât și la livrări către țările vecine.

Pentru Eni, proiectul întărește prezența strategică în Africa de Vest, unde compania este implicată și în proiecte offshore din Angola, Ghana și Nigeria. În ultimii ani, grupul italian și-a extins colaborările pe continent, inclusiv prin noi descoperiri de petrol în largul Angolei.

Descoperirea Calao South reconfirmă potențialul bazinelor offshore din Africa de Vest, care continuă să atragă marile companii energetice interesate de noi rezerve de gaze și condensat, într-un context global marcat de nevoia de securitate energetică.