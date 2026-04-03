Un lanț de cafenele foarte popular în România își stimulează angajații cu "bacșișuri" de 1.200 dolari dacă se mișcă "mai cu talent"

1 minut de citit Publicat la 09:18 03 Apr 2026 Modificat la 09:18 03 Apr 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Lanțul de cafenele Starbucks Corp. vrea să-i încurajeze pe angajații săi să fie mai prietenoși și mai rapizi și în acest sens le oferă noi bonusuri semnificative, semnalează Agerpres, care citează Bloomberg.

Angajații americani plătiți cu ora, categoria care include și supraveghetorii de tură, pot câștiga acum 1.200 de dolari în plus pe an în cazul în care vânzările de cafea ating obiectivele fixate de companie, a anunțat joi Starbucks.

Programul începe în iulie, iar prima plată trimestrială va fi efectuată în toamnă.

Starbucks se așteaptă la o creștere a afacerilor, după ce serviciul lent și concentrarea pe comenzile la pachet au dus la stagnarea vânzărilor.

Brian Niccol, care s-a alăturat companiei în calitate de director executiv în 2024, a lansat o strategie care se bazează pe cafenele mai primitoare, cu locuri mai confortabile, comenzi mai rapide și interacțiuni mai prietenoase cu clienții.

Acest plan începe să dea roade: vânzările globale au crescut cu 4% în ultimul trimestru, acesta fiind cel mai rapid avans din ultimii doi ani.

Lanțul a anunțat previziuni peste așteptări pentru 2026, însă investitorii sunt dornici să vadă o creștere susținută.

Bonusurile pentru barista se bazează pe bacșișurile lăsate cu cardul

Totodată, Starbucks a introdus o opțiune pentru clienți de a da bacșiș cu cardul atunci când utilizează aplicația omonimă pentru comenzi online sau plata la casă.

Potrivit companiei, bonusurile și bacșișurile ar putea crește salariile angajaților cu 5% până la 8%. De asemenea, angajații vor fi plătiți săptămânal, în locul sistemului cu plata de două ori pe lună.

"Merită subliniat faptul că aceste bonusuri și bacșișuri vor fi în mare parte în afara controlului angajaților 'barista', bazându-se pe bacșișurile clienților și pe indicatorii de performanță ai magazinelor, așa cum sunt stabiliți de conducerea Starbucks", a precizat grupul într-un comunicat.

De la demararea programului de redresare, Starbucks a cheltuit aproximativ 500 de milioane de dolari pentru a avea mai mulți angajați la program în perioadele cele mai aglomerate.

Modificările anunțate se aplică acelor cafenele administrate direct de companie, nu celor administrate de terți, cum ar fi aeroporturile și magazinele alimentare.

Locațiile operate de companie în Statele Unite aveau 214.000 de angajați în luna septembrie 2025, conform documentelor depuse la autoritățile de reglementare.