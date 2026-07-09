Un mamut industrial apare în Africa Subsahariană. Planul unui miliardar pentru cea mai mare uzină alimentată cu energie solară

Parc de panouri solare FOTO: Getty Images

Un proiect mamut prinde contur în Africa Subsahariană, după ce Nigeria i-a alocat 500 de hectare de teren miliardarului indian Raj Gupta care spune că va dezvolta cel mai mare complex siderurgic alimentat cu energie solară.

Proiectul aparține Abuja Steel Mills Limited, parte a African Industries Group (AIG), controlată de Raj Gupta, și include și un nou parc industrial, potrivit Business Insider Africa.

Investiția prevede construirea unui complex siderurgic uriaș, alimentat de o centrală solară dedicată, alături de viitorul AIG Industrial Park. Scopul principal este reducerea dependenței producției industriale de rețeaua electrică a Nigeriei, afectată frecvent de întreruperi și de lipsa unei alimentări stabile.

Raj Gupta, președintele African Industries Group, a descris alocarea terenului drept un moment istoric pentru companie. Potrivit acestuia, instalația fotovoltaică planificată ar putea deveni cea mai mare din Nigeria și, posibil, cea mai mare infrastructură solară destinată alimentării unei uzine siderurgice din Africa de Vest și din întreaga Africă Subsahariană.

Proiectul se înscrie în strategia guvernatorului statului Niger, Mohammed Umar Bago, de a transforma regiunea într-un nou pol industrial al țării. În acest sens, autoritățile intenționează să declare încă 200.000 de hectare drept zonă industrială, într-un coridor care se întinde până la statul Kaduna.

Planul de dezvoltare va beneficia de acces la conducta de gaze Ajaokuta–Kaduna–Kano (AKK), de resursele solare abundente și de infrastructura hidroelectrică existentă, inclusiv barajele Kainji, Jebba, Shiroro și Zungeru.

Ministrul Dezvoltării Industriei Siderurgice, Shuaibu Audu, a evidențiat evoluția spectaculoasă a African Industries Group, care a ajuns de la o afacere modestă în domeniul oțelului la unul dintre cei mai mari producători din Africa de Vest, cu aproximativ 10.000 de angajați. Oficialul a subliniat că investiția sprijină obiectivul guvernului federal de a transforma Nigeria într-o economie de 1.000 de miliarde de dolari până în 2030, industria siderurgică fiind considerată unul dintre sectoarele-cheie ale acestei strategii.

La rândul său, ministrul de stat pentru Industrie, Comerț și Investiții, John Enoh, a afirmat că proiecte private de o asemenea amploare sunt esențiale pentru diminuarea dependenței Nigeriei de importurile de produse siderurgice, stimularea producției locale și crearea de noi locuri de muncă.

Fondat în urmă cu peste 50 de ani, African Industries Group este unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din Nigeria, operând peste 30 de unități de producție în sectoare precum siderurgia, mineritul, industria chimică, producția de sticlă și dezvoltarea imobiliară.

Prin intermediul subsidiarei Abuja Steel Mills, grupul își accelerează investițiile în producția de energie solară la scară industrială, cu obiectivul de a alimenta fabricarea oțelului din surse regenerabile, reducând astfel dependența de rețeaua electrică instabilă și de generatoarele pe motorină.