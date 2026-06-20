Un mare lanț de cafenele prezent și în România anunță concedieri în cadrul planurilor de restructurare

1 minut de citit Publicat la 11:46 20 Iun 2026 Modificat la 11:46 20 Iun 2026

Starbucks și-a restructurat echipele corporative pentru a reduce costurile și a elimina ceea ce numește a fi straturi duplicate de management. Foto: Getty Images

Starbucks a început concedierea angajaților corporativi din centrele din Londra și Hong Kong care supraveghează părți din afacerile sale internaționale, ca parte a planurilor de restructurare ale companiei, potrivit Bloomberg.

Compania cu sediul în Seattle a redus aproximativ 20% din personal, sau aproximativ 60 de posturi, în biroul din Hong Kong care supraveghează regiunea Asia-Pacific, excluzând China și Japonia, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. De asemenea, a eliminat aproximativ 120 de posturi în Londra, sediul operațiunilor sale din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Starbucks și-a restructurat echipele corporative pentru a reduce costurile și a elimina ceea ce numește a fi straturi duplicate de management și locuri de muncă axate pe coordonarea muncii.

Vânzările sale și-au revenit după o lungă scădere, pe măsură ce a lansat produse noi, și-a reorganizat marketingul și a lansat o inițiativă de remodelare a magazinelor.

Starbucks a refuzat să comenteze dincolo de anunțul său global de restructurare din luna mai, când a dezvăluit ultima rundă de reduceri de locuri de muncă în SUA și a declarat că își revizuiește echipele corporative internaționale.

În afara Americii de Nord, compania renunță la administrarea directă a magazinelor sale, oferind în schimb licențiaților o supraveghere mai mare asupra afacerii.

Este o modalitate de a elibera timp și bani pentru a fi cheltuiți în locațiile deținute de companie, care sunt puternic concentrate în SUA. Compania a declarat că dorește să-și dubleze numărul de magazine internaționale la aproximativ 40.000, în mare parte prin intermediul unor parteneri terți.

Anul trecut, Starbucks a intrat într-o societate mixtă pentru afacerea sa din China și examinează opțiuni pentru operațiunile sale din Japonia, a relatat Bloomberg News.

Ca parte a planului de restructurare, compania mută unele responsabilități ale postului în sarcina licențiaților sau a echipelor corporative din birouri precum Seattle, care deservesc mai multe zone geografice.

Nu este clar câți angajați vor rămâne în biroul din Londra.

Vânzările comparabile pentru afacerea internațională a Starbucks au crescut cu aproximativ 3% în perioada de trei luni până la 29 martie, marcând trei trimestre consecutive de creștere.

Acțiunile Starbucks, care au închis joi la 100,65 dolari americani la tranzacționarea de la New York, au crescut cu 20% de la începutul anului.