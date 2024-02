Ministrul Energiei explică ce românii plătesc facturi de 35 de lei la curent

În România sunt 5 milioane de gospodării unde se plătesc facturi de 35 lei la curent.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, declară că 5 milioane de gospodării din România plătesc factura la curent, în medie, 35 de lei.

"În datele ANRE, cele pe care le-am invocat astăzi, ANRE-ul colectează aceste date pe tranșe de consum. Prima tranșă se referă la un consum anual de până la 1000 de kilowați-oră pe an, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 83 de kilowați-oră pe lună. În această tranșă se regăsesc 4,1 milioane de gospodării /de puncte de consum. Apoi, în următoarea tranșă, de la 1000 la 2500 de kilowați-oră pe an se mai regăsesc încă 3,1 milioane de gospodării.

ANRE-ul nu diferențiază în interiorul unei tranșe, dar cel mai probabil între 80 și 3 de kilowați-oră pe lună și 100 de kilowați-oră pe lună, care este primul prag, cel facturat la zero 68 lei, se mai regăsesc încă 1.000.000 de gospodării.

Deci, în total, 5 milioane de gospodării plătesc într-adevăr, undeva 35-40 lei pe lună, ceea ce am considerat că e costul unui pachet de cafea, nu știu de un kilogram, deci un cost rezonabil", a spus ministrul Energiei, vineri seară, la Antena 3 CNN.

"Dacă discutăm de un consum redus, probabil sunt gospodării cu o familie mai puțin numeroasă. Eu nu am aceste date și ANRE-ul nu le are. Eu v-am dat numărul punctelor de consum.

În total, în România cred că sunt undeva la 8 milioane de gospodării", a mai spus ministrul.

Sebastian Burduja a declarat vineri că diferenţa suportată de statul român s-a redus în mod substanţial faţă de perioada de vârf a crizei energetice, iar pentru că preţurile din piaţă au scăzut şi un furnizor cumpără mai ieftin astăzi gazul şi energia electrică înseamnă că vine la decontare cu sume mult mai mici.

"Puteţi să cereţi datele de la ANRE şi veţi vedea că pe segmentul casnic furnizorii au venit de prin august anul trecut cu zero sume la compensarea de către statul român. Deci, mecanismul în sine funcţionează. Important este că furnizorii se pot duce şi sub aceste plafoane şi ei se duc şi astăzi. Furnizorii la gaze, vă rog să vedeţi pe factura de acasă, în cazul meu e valabil şi mulţi români mi-au scris, mi-au trimis şi facturile dânşilor şi am putut să confirm cu ochii mei, au un preţ total, inclusiv TVA, de 0,28 lei, 0,29 lei kilowatt-oră, ceea ce e sub plafonul de 0,31 lei kilowatt-oră. Deci, diferenţa între preţul mediu de achiziţii al furnizorului şi aceste plafoane, deci preţul de la factură pe care îl văd românii, este tot mai mică şi în unele cazuri chiar a fost zero şi asta vă poate confirma ANRE. Operăm într-o competiţie, deci furnizorii se concurează unul pe altul şi atunci ei oferă preţuri sub plafonul maxim şi asta se întâmplă în piaţă. De aceea au venit furnizori cu preţul sub plafon. Dacă nu exista o concurenţă pentru clientul final s-ar fi dus toţi spre preţul maximal. O să vedeţi şi în noul act normativ o serie de măsuri complementare care vor pune în continuare presiune pentru scăderea facturilor la români.

Dar, să fim cinstiţi, 5 milioane de gospodării din România plătesc factura la curent, în medie, 35 de lei. Este un cost rezonabil, chiar şi ţinând cont de nivelul de dezvoltare pe care România îl are", a menţionat acesta.