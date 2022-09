Ursula von der Leyen: "Anexarea ilegală proclamată de Putin nu va schimba nimic"

"Anexarea ilegală proclamată de Putin nu va schimba nimic. Toate teritoriile ocupate ilegal de invadatorii ruşi sunt pământ ucrainean şi vor face întotdeauna parte din acest stat suveran", a afirmat preşedintele CE.

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.