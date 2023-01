Mircea Badea explică de ce România nu va intra în Schengen: "Asta e tot ce știm să facem"

Mircea Badea a explicat de ce crede că România nu va intra în Spaţiul Schengen.

"Știți de ce nu intrăm? Pentru că nu ne respectă nimeni! Pentru că în primul rând noi nu ne respectăm pe noi și nu suntem așadar demni de respect.

Pentru că nu suntem în stare, de fapt, de nimic în afară de how, how, au how, după care sluj și atât. Asta e tot ce știm să facem. Asta e tot ce putem să facem. Asta e tot ce vom face și în continuare.

Deci nu intrăm în Schengen pentru că e un club select și românii nu au ce să caute în clubul ăsta select. Lăsați orice alt argument.

Nu intrăm în Schengen pentru că nu ne respectă nimeni. Şi pe bună dreptate, pentru că suntem de vină. Adică avem partea noastră uriașă de vină în asta cum nu ne respectă.

Noi nu suntem în stare să ne apărăm minim românii, limba latină în marea slavă. Slava", a spus Mircea Badea în emisiunea În gura presei de la Antena 3 CNN.