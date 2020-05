Mircea Badea despre scandalul de la ”Klausland”: Asta e cea mai importantă imagine, nimeni nu a observat-o

Realizatorul emisiunii ”În gura presei” spune că este irelevant faptul că tot scandalul a fost plănuit, mai grave fiind acțiunile oamenilor legii, care au acționat fără mănuși și fără măști de protecție și faptul că paznicii care luau temperatura aveau masca ținută fie sub nas, fie sub gură.

”În toate secvențele, angajații magazinului au masca sub nas și iau temperatura celor care intră acolo. De ce se ia temperatura? Explicația este următoarea: este pandemie, trebuie să ne ferim de virus, ca atare persoanele care manifestă simptome nu au voie în incintă ca să nu infecteze alți oameni. (...) Păi și atunci, tu, care ai misiunea să protejezi pe toată lumea, inclusiv pe tine, luând temperatura, ai masca sub nas?! Și tu îmi spui mie că ești acolo să protejezi lumea de carcalacul pandemiei când tu ai masca sub nas? Tu ai masca sub nas și te păzești de mine? Păi poate ar trebui să ma păzesc și eu de tine. Tu îți dai seama câți oameni au luat în piept ăștia doi? Sute! Fără niciun fel de protecție”, a zis Mircea Badea.