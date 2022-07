Interviu cu patronul combinatului de la Galaţi: "România e inima viitorului Europei!"

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 acordat jurnalistului Adrian Ursu, omul de afaceri vorbeşte şi despre soluţiile de ieşire din crizele prezentului.

Sanjeev Gupta este un om de afaceri britanic de origine indiană și fondatorul Liberty House Group. El este CEO și președinte al GFG Alliance, un conglomerat internațional care operează în principal în siderurgia și industria minieră.

Adrian Ursu: Domnule preşedinte, mulţumesc pentru acest interviu şi mă bucur că putem avea oportunitatea de a purta această discuţie. Mă întrebam cât de mulţumit sunteţi de achiziţia din România şi cum merge Libery Galaţi.

Sanjeev Gupta: Este un răspuns simplu. Nu ştiu dacă aţi văzut...Am menţiinat când făcut achiziţia, că una dintre primele afaceri pe care le-am făcut cu 30 de ani în urmă, când am intrat în lumea afacerilor, a fost să livrez fier la Galaţi. La acea vreme se chema Sidex. Pentru mine, oportunitatea de a achiziţiona combinatul a fost o onoare, aşa că am fost foarte fericit. Desigur, am avut multe provocări de când am preluat afacerea...Piaţa oţelului era foarte scăzută, apoi a venit pandemia, apoi a fost prăbuşirea Greensill, dar în ciuda tuturor acestor provocări, afacerea merge foarte bine şi revenirea operaţională a fost bună. Când am cumpărat afacerea, se produceau circa 1,7 milioane de tone. Anul trecut am avut o producţie-record de 2,1 milioane de tone de metal brut, ceea ce înseamnă 2,35 milioane de tone de oţel. Deci, de la 1,7 am ajuns la 2,35, ceea ce pentru furnal este cea mai mare producţie în întreaga sa istorie. Deci am fost foarte mulţiumit de rezultatele tehnice operaţionale ale afacerii...Piaţa este şi ea favorabilă. Am avut un an foarte bun. Am obţinut 360 milioane de euro, deci a fost un an bun, desigur.

Adrian Ursu: Vorbind despre asta, pentru grupul dvs., România este un punct strategic? Vreţi să dezvoltaţi, începând de aici, o afacere regională?

Sanjeev Gupta: Categoric. Punem accentul în principal pe Europa Centrală şi de Est. Dacă vă uitaţi la activele noastre, avem România, Cehia, Polonia... Vom creşte în Europa Centrală şi de Est, pentru că vedem asta ca fiind o oportunitate reală din punct de vedere al creşterii cererii. Cererea care va creşte la nivel european va fi satisfăcută din această regiune. Costurile de producţie, costurile operaţionale sunt scăzute în comparaţie cu cele din Europa Occidentală şi la fel sunt şi costurile de construcţie. Dacă vom vrea să facem uzine noi pentru producţie de oţel verde, acestea presupun investiţii de capital foarte mari şi este mult mai ieftin să le facem în România, decât în Germania sau Franţa. De aceea, pentru noi, ţinta este Europa Centrală şi de Est.

Interviul complet îl puteţi urmări în materialul video de mai sus.