”Asta am descoperit după cinci luni sabatice!” | Andy Szekely: ”Poate fi distructiv!”

Știți ce este o lună sabatică? Este un timp de care puțini dintre noi se pot bucura.

O lună sabatică este o perioadă în care o persoană își ia o pauză prelungită de la munca obișnuită sau alte responsabilități cotidiene. De obicei, o astfel de perioadă durează câteva săptămâni sau chiar mai mult și poate fi folosită pentru a călători, a te concentra pe dezvoltare personală sau profesională, a-ți reevalua obiectivele și direcția în viață sau pentru a-ți dedica timpul unor pasiuni sau hobby-uri. Este o modalitate de a își revitaliza mintea și corpul, de a căuta inspirație și de a obține perspectivă asupra vieții.

Invitat în platoul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Andy Szekely expert în dezvoltare personală, a explicat ce a descoperit în urma a cinci luni sabatice.

”Am făcut recent o descoperire. În luna aprilie 2023 am terminat o perioadă sabatică de cinci luni. A fost singura perioadă în care mi-am luat o pauză atât de lungă, am avut nevoie... A fost o decizie extraordinar de bună.

Și în acele cinci luni am avut spre final o revelație. Am înțeles un lucru foarte important. Influența pe care noi o avem, și când spun influență mă refer la faptul că ne propunem să facem ceva și se întâmplă. Când îți propui ceva și se întâmplă înseamnă că ai o influență, ai capacitatea să influențezi o realitate, să influențezi lucrurile. Am avut o idee și s-a materializat, înseamnă că am influență.

Dar ea are două sensuri. Primul sens este influența orientată în exterior, se vede ca o putere. Un om care are o influență în exterior este un om puternic. Ce înseamnă că este puternic? Înseamnă că spune ceva și lucrurile se întâmplă, asta este putere.

Dar influența orientată înauntru nu înseamnă putere. Dacă încerci să te influențezi pe tine înauntru la fel cum o faci în afară, poate fi distructiv. Pentru că atunci când tu te orientezi în afară trebuie să folosești control, flexibilitate, trebuie să materializezi lucruri, trebuie să demonstrezi că meriți să fii urmat, oamenii sunt foarte diferiți, te interpretează diferit...

Dar influența orientată în interior nu este putere, ci este pace. Omul care se influențează pe sine cu adevărat este omul care poate să spună în mintea lui: vreau să mă liniștesc și se liniștește”, a spus expertul în dezvoltare personală.

”Deci foarte interesant este faptul că, dintr-un loc de pace interior, asta nu înseamnă că trebuie să medităm de dimineață până seara și să ne transformăm în maiștri spirituali indieni sau de altă natură. Ce înseamnă este că avem pace cu noi înșine, că avem armonizare interioară. Și este foarte interesant un aspect. Când ai asta, iei decizii foarte bune.

Ce este interesant este faptul că înainte să iei decizii bune trebuie să ai energia bună ca să iei aceste decizii bune. Pentru că altfel nu vei lua decizia decât din cap, din logică. Dar nu sunt oare situații în care o decizie perfect logică te duce într-un proiect în care nu te regăsești deloc? Pentru că nu am luat decizia integral, ca persoană. Am făcut un calcul matematic, avantaje, dezavantaje, beneficii, câți bani fac, hai să mă bag în lucru acesta. Dar când ai o stare de pace pe interior, te poți gândi, așa cum se spune popular, ”dar ce spune stomacul”? Ca să îți dai seama ce îți spune stomacul este necesar să îl asculți. Posibil să fie stomacul, este posibil să fie inima, întreaga ființă ar trebui să fie aliniată când tu ești pe calea unor dorințe pe care le-ai scris în cinci minute dimineața și scrise pe câțiva ani în viitor”, a mai spus Andy Szekely în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.