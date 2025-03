„Fortul 13 Jilava prin ochii istoriei”. Zeci de elevi au avut șansa să cunoască o bucată din trecut, de pe vremea deţinuţilor politici

30 de elevi de clasa a 7-a au avut şansa să înveţe o lecţie importantă din trecut, în cadrul cursului România Inteligentă – "Memoria și lecțiile trecutului: Fortul 13 Jilava prin ochii istoriei". Evenimentul, dedicat celor mici, marchează transformarea Fortului 13 Jilava într-un simbol al istoriei și educației. Cursul vine ca urmare a succesului elevilor în cadrul concursului de fotografie "Povestea Fort 13 Jilava", unde au surprins şi explorat istoria prin obiectivele aparatelor de fotografiat. La final, au fost premiaţi, iar realizatorul uneia dintre cele mai bune fotografii a primit diploma de excelenţă.

Elevii de la Şcola Gimnazială Nr.1 Berceni s-au bucurat de clipe inedite la cursul de istorie aplicată, România Inteligentă – "Memoria și lecțiile trecutului: Fortul 13 Jilava prin ochii istoriei". Alături de profesori şi specialişti, au cunoscut o bucată de istorie de pe vremea deţinuţilor politici, din perioada comunistă. Au plecat cu lecţiile învăţate, impresionaţi de rezistenţa celor care au îndurat condiţii inumane şi mai recunoscători. După curs, au vizitat şi Consiliul Judeţean Ilfov, unde şi-au admirat expoziţia de fotografie.

Roxana Enache, director Şcoala Gimnazială Nr. 1 Berceni: Este important pentru toți, în special pentru ce tineri, să știe ce a fost, cum a fost înainte de momentul acesta în care libertatea este lucrul care ne vine prima oară în minte și ne stă mereu pe buze.

Cursul reprezintă ultima etapă a evenimentului Trăim Istoria pe Viu și marchează transformarea Fortului 13 Jilava într-un simbol al istoriei și educației. Obiectivul va fi reconsolidat de Consiliul Județean Ilfov şi reintrodus în circuitul cultural şi turistic.

Ştefan Rădulescu, Vicepreşedinte CJ Ilfov: Cred că este o bună lecție de istorie pe care cei mici au învățat-o, nu din paginile de istorie, ci din realitatea care a fost la momentul respectiv acolo și ororile ș lucrurile povestite și evocate și discutate la Fortul 13. Este un proiect extrem de ambițios, complex și provocator.

Olivia Oprescu, Administrator Public Ilfov: Aceste imagini trebuie să meargă mai departe și să se regăsească în muzeul pe care urmează să îl facem, pentru că, aşa cum bine ştiţi, noi am demarat acest proiect, am luat prin hotărâre de guvern imobilul, la Consiliul Județean, am identificat finanțarea, am demarat proiectarea. De altfel, chiar săptămâna aceasta am avut o consultare la Ministerul Culturii, pentru că este într-adevar un proiect complex şi ni s-au dat anumite direcții.

Iar amintirea pereţilor reci şi a condiţiilor inumane rămâne veşnic în mintea deţinuţilor.

Niculina Moica, Preşedinte Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România: La vremea când am stat în Jilava, existau în curte obloane din scândură. Ziau le închideau ca să nu vedem noi afară, seara le deschideau ca sî ne urmărească în cameră. Ziua lăsau deschisă doar puțin partea de sus,mai intra din când în când câte o vrăbiuță și pentru noi era o bucurie.

Iniţal, a fost proiectat cu scop militar, drept sistem de apărare împotriva unui eventual atac otoman.

Stejărel Olaru, Istoric, politolog: Deși a fost gândit într-un plan tactic, militar, nu și-a atins obiectivul în acest sens, dar a devenit închisoare, o închisoare de renume în ceea ce ne privește. Țin minte că am intrat într-o cameră mare care se numește neagră, era folosită ca loc de detenție, o cameră mare, fără ferestre, complet întunecată, cu apă la centimetru ridicată din cauza pânzei freatice și unde erau deținuții politici trimiși ca pedeapsă.

Stan Stoica, Inspector Şcolar ISJ Ilfov: Este un loc extraordinar, cu o valoare educativă de nemăsurat, pentru că astfel de locuri duc în contact nemihlocit cu istorie și putem să ne imaginăm chiar acolo condițiile de detenție, putem să ne imaginăm dacă citim puțin memoriile tuturor deținuților politici.

Fortul 13 Jilava a fost temniță de tranzit pentru aproape 2 milioane de deținuți politici, care au îndurat orori inimaginabile.