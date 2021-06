Gică Popescu s-a apucat de televiziune. "Super prieteni", în curând la Antena 1

Alături de marele sportiv Gică Popescu, Mihai Gâdea a făcut marele anunţ. Fostul capitan al naționalei României a dezvăluit că s-a apucat de televiziune şi a vorbit şi despre motivul pentru care a luat această decizie.

Interviurile vor fi difuzate de săptămâna viitoare, la Antena 1, la emisiunea "Super prieteni".

Gică Popescu a realizat interviuri cu cei mai cunoscuţi fotbalişti din lume

Marele fotbalist a dezvăluit numele jucătorilor pe care i-a intervievat: Gică Hagi, Luis Figo, Carles Puyol și Hristo Stoichkov.

"După acea perioadă grea pe care am trecut-o în 2014-2015, mă gândeam ce pot să fac în perioada imediat următoare şi am zis că vreau să călătoresc foarte mult. Mi-ar plăcea să plec, să îmi văd prieteni vechi, dar trebuie să fac ceva pentru că sunt un tip hiperpactiv şi nu pot să stau. Atunci am zis să fac o serie de interviuri cu foşti mari jucători, cu legende ale fotbalului mondial, alături de care eu am jucat. Şi am început să fac o serie de interviuri şi am ales patru astfel de mari jucători.

Gică Popescu: "Am început cu Gică"

Trebuia să încep cu Gică (n.r. Gică Hagi), pentru că el, în această elită a fotbalului mondial alături de mari campioni, am început cu Gică. Am făcut primul interviu cu Gică, după aceea am făcut pe Bernabeu cu Luís Figo şi a fost una dintre dovezile, de ce înseamnă respect, pentru că a fost o ospitalitate din partea celor de la Real Madrid, care au zis "Gică, ai tot stadionul la dispoziţie". El era directorul de imagine şi a zis "Sunt la dispoziţia ta, cât ai nevoie. Patru ore la dispoziţia ta". Şi a stat patru ore nemişcat. A stat cât a durat interviul, o oră şi jumătate. Am făcut într-una dintre lojele de la Bernabeu. Acesta a fost interviul cu Luis. După aceea am ales să fac cu Puyol (n.r Carles Puyol), care era unul dintre căpitanii legendari ai Bercelonei. Şi nu putea să lipsească Hristo Stoichkov care e un foarte bun prieten de al nostru, al meu şi al lui Gică, pentru că este al nostru de aici din Balcani, dar şi un foarte mare jucător. Sunt doi câştigători de balon de aur. Luis Figo şi Hristo Stoichkov şi campion european, Puyol, câştigător a trei ligi ale campionilor, iar Gică, câştigătorul inimilor tuturor românilor, care nu putea să lipsească din acest peisaj.

(...) Dacă oamenii vor aprecia aceste interviuri, intenţionăm să continuăm cu încă 10 astfel de episode cu jucători, cel puţin la fel de mari ca cei pe care i-am intervievat. Este prima dată când am făcut acest lucru, pentru prima dată când eram în cealaltă a camerei.

Gică Popescu: "A fost o experienţă extraordinară"

Pe măsură ce filmam, pe măsură ce trecea timpul, mă obişnuiam cu camera, cu această poziţie nouă pe care o aveam, din partea cealaltă a camerei şi începuse să îmi placă. Chiar îmi place, de aceea vreau să continuăm acest proiect, până la cel puţin 12 episoade", a spus Gică Popescu.

