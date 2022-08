Alexandru Rafila lămureşte controversa momentului | Unde s-au dus milioanele de euro pe consultanţă din PNRR

Mai exact, Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, îl acuză pe ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, că „a crescut contribuția României pentru Organizația Mondială a Sănătății la peste 21 de milioane de euro” și „a direcționat, discreționar, pentru asistență tehnică (consultanță) un purcoi de bani către Organizația Mondială a Sănătății, organizație care l-a plătit ani buni”.

Întrebat despre aceste acuzații, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a explicat:

"Pare enorm, dar este vorba despre un buget care a fost alocat acestei activități. Bugetul şi gândirea acestui PNRR l-am moștenit la ministerul Sănătăţii de la miniștrii USR. Mi se pare foarte ciudat să faci asemenea afirmații.

PNRR-ul are niște zone de reformă, de investiții. Pentru fiecare din aceste zone, aşa cum a fost făcut de miniștri din USR există o zonă de consultanță.

Mai mult, acolo se regăsesc şi instituțiile care pot acorda această consultanță. Noi am găsit în PNRR 3 instituții menționate: OMS, Banca Europeană de Investiții şi Banca Europeană.

Valoarea maximă era de 50 de milioane de euro. Noi am dat 42% din suma care dânșii o alocaseră. Am respectat şi alocat şi am şi reușit să economisim o sumă importantă de bani.

E vorba de bani nerambursabili pe care îi primește România în cadrul PNRR şi dacă rămân neutilizați putem să-i mutăm pe alte activități.

Pachetul de asistență tehnică pentru toate activitățile de reformă şi digitalizare a fost obținut de OMS dintr-un motiv foarte simplu.

Au fost singurii care au acceptat să facă consultanţă pe întreg pachetul, iar suma a fost de 21 de milioane de euro. Sunt bani nerambursabili pe care îi primim de la UE (...) Noi avem jalon în PNRR, dacă nu îl îndeplinim nu mai primim banii. Nu putem scăpa de aşa ceva pentru că a fost impus în PNRR de cei care l-au creat", a explicat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.