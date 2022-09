Marius Budăi: "Nu m-am certat cu premierul Nicolae Ciucă. Avem o relaţie colegială extrem de corectă!"

Invitat în cadrul emisiunii "Subiectiv", ministrul Marius Budăi a vorbit despre relaţia pe care o are cu Nicolae Ciucă, premierul catalogând propunerile PSD privind majorarea pensiilor și a salariului minim drept "populiste", recomandându-i lui ministrului Budăi să citească fişa postului.

"Nu m-am certat cu domnul premier. Probabil a fost şi dumnealui presat din partid de anumiţi oameni, dar eu vreau să vă spun că am o relaţie extrem de bună şi extrem de corectă cu domnul premier. Eu personal am fost şi la multe şedinţe de coaliţie şi am văzut că discuţiile dintre preşedintele partidului PSD, Marcel Ciolacu şi premierul României sunt extrem de constructive şi restul declaraţiilor colegilor liberali chiar nu o să le comentez până când nu se va lua decizia finală, urmând ca ulterior să mă mai gândesc dacă să le dau o replică sau nu, pentru că totuşi au fost declaraţii extrem de nelalocul lor.

Nu am văzut ca domnul prim-ministru să fie extrem de supărat pe mine. Da, a spus să nu aruncăm cifre. Nu a fost nicio aruncare de cifre. Eu am ieşit foarte clar şi am spus că astea sunt propunerile PSD.

M-am înţeles tot timpul bine cu domnul prim-ministru şi mă înţeleg şi acum. Avem o relaţie colegială extrem de corectă şi până la urmă, pe o anumită ierarhie", a precizat ministrul Marius Budăi, în exclusivitate la Antena 3.