Musk spumegă după amenda de 120 de milioane: "Uniunea Europeană ar trebui eradicată"

1 minut de citit Publicat la 18:13 06 Dec 2025 Modificat la 18:13 06 Dec 2025

Elon Musk vrea dispariția Uniunii Europene. Foto: Getty Images

Multimiliardarul american Elon Musk a reacționat dur, sâmbătă, la adresa Uniunii Europene, după ce anterior Comisia Europeană a aplicat o amendă de 120 de milioane de euro rețelei sociale X, patronate de omul de afaceri.

''Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele'', a scris Musk pe X.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

''Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte'', a adăugat el.

Musk nu a precizat dacă va contesta în justiție decizia Comisiei Europene.

El şi-a continuat criticile la adresa Uniunii într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură și cerând Statelor Unite să impună sancțiuni contra UE.

Comisia Europeană a amendat rețeaua X î n baza Legii Serviciilor Digitale

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei sociale X, fostă Twitter, pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcările nominalizate de Comisie se numără conceperea înșelătoare a "semnului de verificare albastru" (marcajul prin care X semnalează statutul de cont verificat, n.r.), lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a "marcajului albastru" pentru "conturile verificate" induce în eroare utilizatorii.

Oficialii europeni au subliniat că, pe X, oricine poate plăti pentru a obține statutul "verificat", fără ca platforma să verifice în mod real cine se află în spatele contului.

Această practică expune utilizatorii X la înșelătorii, inclusiv la fraude cu identitatea, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați, arată executivul de la Bruxelles.