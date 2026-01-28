Antena 3 CNN Externe Croația îl refuză pe Donald Trump și anunță că nu se alătură „Consiliului pentru Pace”

Croația îl refuză pe Donald Trump și anunță că nu se alătură „Consiliului pentru Pace”

A.O.
1 minut de citit Publicat la 20:40 28 Ian 2026 Modificat la 20:40 28 Ian 2026
donald trump la lansarea consiliului pentru pace
Guvernul croat anunțase anterior că ţara a fost invitată să se alăture structurii prezidate de Donald Trump.Foto: Getty Images

Croaţia refuză invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, a anunțat prim-ministrul țării. Premierul Andrej Plenkovic a spus că a ajuns la această concluzie în urma unei „analize aprofundate”, dar nu a prezentat motivele care au stat la baza acestei decizii, relatează Agerpres. 

„După o analiză aprofundată, poziţia guvernului este că în acest stadiu Croaţia nu se va alătura 'Consiliului pentru Pace' din mai multe motive”, a declarat Plenkovic în faţa presei, adăugând că nu va face precizări cu privire la respectivele raţiuni, notează AFP. 

Croaţia, ţară membră a Uniunii Europene, aşteaptă ca UE să-şi armonizeze poziţia în această problemă, a mai declarat Plenkovic.

Guvernul croat anunțase anterior că ţara a fost invitată să se alăture structurii prezidate de Donald Trump.

Lansat săptămâna trecută de către Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), „Consiliul pentru Pace” a fost iniţial parte a planului american destinat să pună capăt războiului în Fâşia Gaza între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Însă ambiţiile sale de a rezolva conflictele din întreaga lume sunt de fapt mult mai vaste, ceea ce, potrivit criticilor săi, o transformă într-o organizaţie rivală Naţiunilor Unite

România a fost invitată, de asemenea, să se alăture acestui Consiliu, unde statutul de membru permanent costă un miliard de dolari. Președintele Donald Trump i-a transmis președintelui Nicușor Dan invitația, alături de planul cuprinzător și carta Consiliului. Țara noastră nu a luat încă o decizie. O analiză este în desfășurare la MAE

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Consiliul pentru Pace Donald Trump Forumul Economic Mondial de la Davos

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close