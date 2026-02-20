Imagini şocante din momentul în care un camion plin cu gaz lichefiat a explodat pe o autostradă din Chile. Sunt cel puţin patru morţi

Imagini şocante din momentul în care un camion plin cu gaz lichefiat a explodat pe o autostradă din Chile. Sursa foto: captură video

Cel puțin patru persoane au murit și alte 17 au fost rănite după ce un camion încărcat cu gaz lichefiat s-a răsturnat și a explodat, joi, în Santiago, capitala statului Chile. Șoferul ar fi pierdut controlul înainte de accident, notează The Independent.

Videoclipuri care circulă pe rețelele sociale arată flăcări ridicându-se de la locul accidentului în Renca, o comună din nordul orașului Santiago, situată în apropierea unei autostrăzi importante și a unei zone industriale. Pompierii au raportat că explozia a fost resimțită pe o rază de 150 până la 200 de metri, provocând pagube la cel puțin 50 de maşini.

Președintele Gabriel Boric a menționat că resturile exploziei au lovit trei afaceri locale, deși nu au fost raportate alte pagube extinse.

Claudio Orrego, guvernatorul regiunii metropolitane Santiago, a confirmat că 5 dintre cei 17 răniţi sunt în stare gravă. El a adăugat: „Una are arsuri care acoperă 100% din corp, cu risc iminent pentru viața sa”.

A gas tanker overturned and exploded in Santiago captured in CCTV.pic.twitter.com/dGK7kAUgHp — Aryan (@chinchat09) February 20, 2026