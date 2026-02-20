Imagini virale cu Emmanuel Macron alergând pe străzile din Mumbai

1 minut de citit Publicat la 16:58 20 Feb 2026 Modificat la 16:58 20 Feb 2026

Imagini cu președintele Franței alergând pe străzile din Mumbai au apărut pe rețelele sociale.Foto: colaj capturi X/@ZahackTanvir

Președintele Emmanuel Macron i-a surprins pe localnicii din Mumbai, când a ieșit la alergat, alături de echipa sa de securitate, pe străzile orașului. Îmbrăcat într-un tricou albastru deschis, pantaloni scurți de sport, cu ochelari de soare negri la ochi, Macron a alergat pe celebra promenadă Marine Drive din Mumbai, la primele ore ale dimineții, relatează India Today.

French ?? President Macron jogging in the streets of Mumbai India ??. No huge convoys and no Z+ security. Yeh Hai Naya India — It’s New India!



pic.twitter.com/LdW9IqmCsT — Zahack Tanvir — ضحاك تنوير (@ZahackTanvir) February 17, 2026

Deși l-au observat, oamenii nu l-au oprit pentru fotografii, dar l-au filmat și au subliniat faptul că Emmanuel Macron a fost o prezență totuși discretă.

Nu a avut o echipă uriașă de securitate după el și nici nu a oprit traficul. Internauții au notat, de asemenea, că oamenii de pază ai președintelui păreau că se chinuie să țină pasul cu el.

India Today a notat că unii localnici nu l-au recunoscut pe președintele Franței și dacă nu ar fi fost echipa sa de securitate nu ar fi realizat că este vorba despre o persoană celebră.

Emmanuel Macron a fost în India pentru o întâlnire bilaterală cu premierul indian Narendra Mondi, unde au discutat despre consolidarea cooperării în domenii precum apărarea, comerțul, formarea profesională, sănătatea și lanțurile de aprovizionare.

Apărarea a fost principalul punct de discuție, după ce India a aprobat săptămâna trecută o propunere de achiziționare a 114 avioane de luptă Rafale, care au fost folosite în cadrul Operațiunii Sindoor împotriva Pakistanului.

De asemenea, Modi și Macron au inaugurat împreună Anul Inovației India–Franța 2026. După încheierea angajamentelor din Mumbai, Macron a călătorit la New Delhi, unde a participat la Summitul privind Inteligența Artificială.