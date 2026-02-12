India cumpără un lot masiv de avioane de luptă de la singura putere nucleară din UE

Avion de luptă francez Rafale. Foto: Getty Images

Ministerul indian al Apărării a aprobat joi achiziţia a aproximativ 100 de avioane de luptă franceze Rafale.

Decizia vine cu câteva zile înaintea vizitei pe care o va efectua între 17 şi 19 februarie președintele Emmanuel Macron în ţara asiatică, cu ocazia unui summit pe tema inteligenţei artificiale (IA), transmite AFP, citată de Agerpres.

Achiziția a fost salutată de președinția franceză ca un "jalon foarte important" către un contract "istoric", adaugă sursa citată.

Surse din apropierea președintelui Macron și din Ministerul Apărării de la New Delhi spun că e vorba de un contract pentru achiziția a 114 avioane Rafale.

Este echivalentul întregului parc de aparate Rafale de care dispune în prezent aviaţia militară franceză şi, totodată, cel mai mare contract de export pentru acest avion de luptă.

India se înarmează de aproape 40 de miliarde de dolari

Presa internațională notează că decizia autorităților indiene vizează achiziții militare în valoare de 39 miliarde de dolari, care includ avioanele de luptă ale producătorului francez Dassault.

Contractul pentru aparatele Rafale face obiectul unor discuţii intense de mai mulţi ani, guvernul indian solicitând un amplu transfer de tehnologie şi fabricarea la nivel local a unei părţi din contingentul de aeronave.

Presa indiană, care citează surse guvernamentale anonime, afirmă că acordul final prevede că Dassault Aviation va fabrica cel puţin 90 dintre avioane în țara asiatică, în cadrul iniţiativei "Make în India" a premierului Narendra Modi.

India a anunţat la începutul lunii februarie o creştere cu 15% a cheltuielilor militare, ale căror credite bugetare vor ajunge la circa 85 miliarde de dolari.