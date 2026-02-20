Hackerii care fură banii oamenilor de pe card, organizaţi într-un call center ca la corporaţii. Imagini cu momentul când au fost prinşi

Hackerii care fură banii oamenilor de pe card, organizaţi într-un call center ca la corporaţii. Sursa foto: Captură video

Poliţiştii din România şi din Republica Moldova au destructurat o reţea de înşelăciuni online. Infractorii cibernetici erau organizaţi într-un call center ca la corporaţii, iar în momentul în care oamenii legii au intrat peste ei, hackerii erau preocupaţi să şteargă datele din calculatoare. Reţeaua activa din birouri de pe teritoriul Moldovei şi al României, iar victime le-au căzut cetăţeni din cele două ţări. Preşedinta Maia Sandu a avertizat şi ea asupra escrocheriilor pe care le folosesc astfel de infractori.

Aceşti hackeri sunau oameni la întâmplare şi se prezentau ca fiind reprezentanţi ai băncilor sau a unor companii din energie, cu scopul de a obţine datele de pe cardurile bancare şi, în final, să pună mâna pe banii victimelor.

Poliţiştii români şi cei moldoveni au colaborat pentru destructurarea reţelei. Pe imaginile surprinse în momentul descinderii, se poate observa cum infractorii cibernetici erau preocupaţi să-şi şteargă "urmele" din calculatoare. Paznicii i-au avertizat pe hoţi, printr-un buton de panică, cu privire la acţiunea poliţiştilor.

Aceşti hackeri au făcut foarte multe victime în România. Au reuşit să fure, în total, 1 milion de lei.

Mesajul Maiei Sandu

"În ultimele luni, tot mai mulţi oameni au pierdut bani după ce au fost sunaţi sau au acceptat oferte false de investiţii distribuite pe Internet. Hoţii pot părea convingători, se prezintă drept rude, angajaţi ai băncii sau chiar poliţişti. Dacă cineva vă cere bani la telefon, opriţi conversaţi", a transmis şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu.