Condiția pe care UE o pune la negocierile cu Rusia: trupele din Transnistria să fie retrase

Tanc rusesc în Tiraspol, așa-zisa capitală a Transnistriei. Foto: Profimedia

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, le-a transmis reprezentanților diplomatici ai statelor membre un document prin care sunt enumerate condițiile europenilor pentru pacea în Ucraina, o listă de concesii, practic, pentru regimul de la Kremlin. Printre ele se numără inclusiv retragerea trupelor armatei ruse invadatoare din Transnistria, regiune separatistă din estul Republicii Moldova. Informațiile au fost prezentate de Europa Liberă și de publicația moldoveană Ziarul de Gardă.

Deși reprezentanții UE nu sunt implicați direct în negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, consilierii de securitate ai liderilor din UK, Franța, Germania și Italia s-au întâlnit cu delegațiile ucraineană și americană la Geneva, acolo unde au avut loc cele mai recente discuții de pace.

Documentul european stipulează că pacea și securitatea nu sunt posibile fără o participare a blocului european la masa negocierilor și fără „luarea în considerare a intereselor fundamentale ale Uniunii Europene”.

Retragerea trupelor ruse din Transnistria

Conform surselor citate, Uniunea Europeană vrea ca Rusia să înceteze campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice, încălcările spațiilor aeriene și interferențele electorale din Europa și țările vecine.

În document, una dintre cerințele UE este și interzicerea desfășurării de armament nuclear pe teritoriul bielorus și eliminarea prezenței militare ruse pe teritoriile Belarusului, Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Armeniei.

Rusia ocupă ilegal teritoriul transnistrean de la începutul anilor ’90, când a invadat țara vecină. Două categorii de militari ruși sunt staționate pe teritoriul moldovean – așa-zisele trupe de „menținere a păcii” și militarii Grupului Operațional al Forțelor Ruse, a căror misiune principală este să păzească depozitul de muniții din satul Cobasna.

Autoritățile moldovene spune că prezența acestor trupe este ilegală și le consideră trupe de ocupație.

Deși statul agresor și-a asumat oficial încă din 1999 angajamentul că se va retrage de pe teritoriul transnistrean, cu tot cu soldați și muniție, angajamentul nu a fost îndeplinit până în prezent.

Ce cer europenii de la ruși

Se consideră că documentul prezintă o viziune „maximalistă” asupra a ceea ce ar trebui să facă Rusia pentru a se ajunge la pace în Ucraina. Un diplomat a declarat pentru Europa Liberă documentul este „un răspuns la propriile cerințe maximaliste ale Rusiei”. Statul agresor cere ca Ucraina să-i cedeze Donbasul ca precondiție pentru orice soluție de pace.

Un alt oficial european familiarizat cu documentul consideră că realizarea păcii necesită mai mult decât simple concesii din partea Ucrainei. „Trebuie să discutăm și ce ar trebui să facă Rusia”, a spus el.

Documentul mai precizează că, dacă Ucraina își limitează numărul trupelor sau chiar le retrage din anumite zone, Rusia trebuie să facă același lucru. În plus, este exclus ca europenii să recunoască teritoriile ocupate ca aparținând Rusiei.

Rusia este obligată să înceteze campaniile de dezinformare, atacurile cibernetice, încălcările spațiului aerian și interferențele electorale din Europa și din țările vecine. Documentul solicită, de asemenea, interzicerea desfășurării de arme nucleare pe teritoriul bielorus și „interzicerea prezenței militare și a desfășurării de trupe rusești” în Belarus, Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia.

Documentul menționează, de asemenea, că Rusia trebuie să compenseze Ucraina și să contribuie la reconstrucția ei post-război. În urma invaziei la scară largă, UE a înghețat pe termen nelimitat activele Băncii Rusiei în valoare totală de 210 miliarde de euro. Cea mai mare parte a acestei sume - aproximativ 190 de miliarde de euro - este deținută la depozitarul Euroclear din Belgia.

Unele părți ale documentului ar putea fi propuse spre discuție miniștrilor de externe ai UE la o reuniune de la Bruxelles pe 23 februarie.