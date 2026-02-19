Cel mai mare producător de alimente din lume nu mai vrea să facă înghețată: Este deja în „negocieri avansate” pentru a vinde divizia

1 minut de citit Publicat la 13:28 19 Feb 2026 Modificat la 13:28 19 Feb 2026

Nestle vrea să renunțe la producția de înghețată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nestle se răzgândește în privința înghețatei. Cel mai mare producător de alimente și băuturi din lume a declarat joi că se află în „negocieri avansate” pentru a-și vinde restul afacerii cu înghețată partenerului său de joint venture, Froneri, potrivit CNN. Acțiunile au crescut cu 3% în tranzacțiile de dimineață de la Zurich.

Mișcarea vine în contextul în care compania caută să își crească vânzările și să își simplifice operațiunile extinse sub conducerea noului CEO, Philipp Navratil.

Navratil l-a înlocuit pe Laurent Freixe în septembrie, după ce Freixe a fost concediat brusc pentru că nu a dezvăluit o relație romantică cu o angajată.

În raportul anual, Nestle a spus că se va concentra pe afacerile sale de cafea, produse pentru animale de companie, nutriție și alimente și gustări.

„Ne concentrăm portofoliul pe patru afaceri, conduse de cele mai puternice branduri ale noastre, cu resurse prioritizate și o organizație simplificată”, a declarat Navratil într-un comunicat.

Nestle reduce 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial

Compania este deja în proces de reducere a aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în timp ce lucrează pentru a reduce costurile, inclusiv prin automatizare și utilizarea inteligenței artificiale.

Eforturile lui Navratil de a crește performanța multinaționalei elvețiene au fost afectate de un mare recall de formule pentru sugari. Nestle a spus că lipsa stocurilor și returnarea unor produse de formulă vor avea un impact ușor negativ asupra volumelor de vânzări în acest an.

Compania a rechemat în decembrie unele loturi de formulă pentru sugari din zeci de țări, inclusiv România, Franța și Regatul Unit, după ce a descoperit urme de toxina cereulid în probele de produs. Cereulid poate provoca vărsături și diaree.

Nestle nu este prima mare companie alimentară care renunță la divizia de înghețată. Unilever și-a desprins unitatea de înghețată în decembrie, creând cea mai mare afacere de înghețată din lume, cunoscută sub numele de The Magnum Ice Cream Company.